20-jähriger Verteidiger kommt für eine Saison aus Kanada zur Düsseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG geht die nächsten Schritte in ihrer Kaderplanung für die Saison 2026/27 und verpflichtet ein weiteres junges Talent.

Der gebürtige Düsseldorfer Max Hense wird in der kommenden Saison das Trikot der Rot-Gelben tragen. Der 20-jährige Verteidiger spielte zuletzt bei den Trail Smoke Eaters in der kanadischen BCHL. Im Sommer 2027 wird er in die Universitätsliga NCAA nach St. Lawrence wechseln.

DEG-Sportdirektor, Rich Chernomaz: „Max Hense ist ein großer, körperlich starker Verteidiger, der schon in den deutschen U-Nationalmannschaften Erfahrungen sammeln konnte. Er wird ein Jahr bei uns unter Vertrag stehen, bevor er im Sommer 2027 für die Universität von St. Lawrence auflaufen wird. Max wird bei uns eine der wichtigen U21-Positionen einnehmen.“ Max Hense: „Ich freue mich sehr, in meine Heimatstadt Düsseldorf zurückzukehren und endlich für die DEG aufzulaufen. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Schritt die richtige Entscheidung für mich ist. Ich werde alles dafür geben, dem Team zu helfen.“

Über Max Hense

Max Hense wurde am 1. März 2006 in der schönsten Stadt am Rhein geboren. Obwohl der Beginn des Lebens am richtigen Ort begann, spielte er von den U-Mannschaften bis zur DNL in Krefeld. Seit 2022 darf er regelmäßig das deutsche Trikot tragen und lief schon für die U16, U17, U18 und zuletzt für die U20 bei Weltmeisterschaften auf. In der Saison 2023/24 wechselte er innerhalb der DNL zu den Kölner Junghaien. In der darauffolgenden Saison kam der junge Verteidiger auf 25 Punkte in 26 Spielen für Köln und auf ein Tor bei den Füchsen Duisburg in der Oberliga. In diesem Jahr folgten nicht nur die nächsten Länderspiele auf den Linksschützen, sondern auch der Umzug nach Kanada, um bei den Trail Smoke Eaters wichtige Erfahrungen zu sammeln. Nun hat er sich entschieden, für eine Saison nach Deutschland zurückzukommen. Hense ist 191 cm groß und 91 kg schwer. Er wird mit der #7 auflaufen.