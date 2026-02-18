2:0 gegen Lindau bringt Füssen nahe an die Pre-Playoffs heran

Füssen. (PM EVF) Der EVF hat den erhofften Heimsieg gegen Lindau geschafft und ist in der Tabelle nun punktgleich mit Höchstadt und Riessersee.

Das 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) gegen die Islanders war das erwartet schwere Spiel gegen den Sechsten der Tabelle, am Ende konnte dennoch im achten Heimspiel in Folge gepunktet werden.

Leistungsgerecht unentschieden endete das erste Drittel. Dabei gehörte dem EV Füssen, der auf seinen Topscorer Bauer Neudecker verzichten musste, die Anfangsphase mit deutlich mehr Torabschlüssen. Die größte Chance hatte in der zehnten Minute Naumann, der frei vor dem Gehäuse die Scheibe über dieses setzte. Das war die letzte nennenswerte Möglichkeit für Füssen in diesem Abschnitt, denn danach neutralisierten sich beide Mannschaften in Sachen Chancen zunächst. Der EVF konnte auch bei einem Überzahlspiel keine nennenswerten Abschlüsse verzeichnen. Gegen Ende wurde Lindau immer stärker und Rihards Babulis musste mehrmals entscheidend eingreifen.

Auch im Mitteldrittel waren die Islanders zunächst im Vorwärtsgang. Allerdings konnten auch sie in Überzahl nicht überzeugen. Diesmal war es der EVF, dem die zweite Hälfte des Abschnitts gehörte. Fischer und zweimal Straub hatten die besten Gelegenheiten. Auf der Gegenseite musste Babulis einen Alleingang von Busch stoppen. Wegen eines Defekts an der Hallenbeleuchtung wurde die Drittelpause vorgezogen.

Nach Wiederbeginn hatte Straub eine große Chance zur Führung, ehe der Eissportverein wieder in Unterzahl kam. Hier hielt der starke Babulis aber mehrmals die Null fest. Danach konnten die Füssener einen Konter stoppen und im Gegenzug bekam Simon Boyko zu viel Platz und nutzte diesen zum 1:0. Der EVL erhöhte daraufhin den Druck, Füssen verteidigte aber sehr gut und nutzte eine seiner wenigen Möglichkeiten in der Schlussphase zum 2:0. Felix Linden traf mit einem satten Schlagschuss in den Winkel. Auch die frühe Herausnahme des Goalies brachte den Gästen nichts mehr, weil sie sich am Ende auch noch einige Strafen nahmen, eine davon wäre eigentlich ein technisches Tor durch Stransky gewesen. So blieb es aber beim hart umkämpften 2:0.

Tore: 1:0 (45.) Boyko (Mayr, Linden), 2:0 (56.) Linden (Straub, Fischer). Strafminuten Füssen 4, Lindau 8. Zuschauer 631.