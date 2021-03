2:0 FÃ¼hrung reicht am Ende nur zu einem Punkt – Ice Tigers unterliegen Augsburg in der Overtime

Nürnberg (STM) Die nunmehr fünfte Niederlage in Folge mussten die Nürnberg Ice Tigers heute gegen die Augsburger Panther hinnehmen. Beim 2-3 nach Verlängerung bleibt...

Nürnberg (STM) Die nunmehr fünfte Niederlage in Folge mussten die Nürnberg Ice Tigers heute gegen die Augsburger Panther hinnehmen. Beim 2-3 nach Verlängerung bleibt den Nürnbergern zumindest ein Punkt, während die Gäste aus Augsburg nach vier Niederlagen in Serie den Kontakt zu den Play-off-Plätzen wahren konnten. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Schmölz und Adam.

Zwei Heimspiele haben die Ice Tigers noch, um das sportliche Geschehen der Vorrunde in der Südgruppe noch etwas erträglicher zu gestalten. Mit den Augsburger Panther war der Tabellenvorletzte zu Gast. Bis auf den verletzten Chris Brown konnte Frank Fischöder aus dem Vollen schöpfen, mit Elias, Kechter und Trinkberger hatten die Ice Tigers sogar drei überzählige Spieler an diesem Abend. Fischöder hatte die Sturmreihen etwas umgestellt, Andrej Bires rückte zu Patrick Reimer und Eric Cornel. Den Start im Tor bekam Niklas Treutle.

Die Gäste aus der Fuggerstadt, die sich noch berechtigte Hoffnungen auf einen Play-off-Platz machen, konnten wieder auf Spencer Abbott und Thomas Holzmann zurückgreifen, zudem gab Neuzugang Brad McClure sein Debut in der DEL. Mit Markus Keller im Tor wollte das Team von Tray Tuomie den Abstand auf Rang vier verkürzen.

Bereits nach wenigen Sekunden hatten die Panther durch Micheal Clarke die Chance auf die frühe Führung, Niklas Treutle entschärfte den Schuss mit der Stockhand (1.). In der Folgezeit hatten die Ice Tigers mehr vom Spiel, Oliver Mebus verzog knapp am langen Eck (6.), Tyson McLellan nutzte in Unterzahl seine Geschwindigkeit, scheiterte aber an Markus Keller (13.). Besser machte es dann Daniel Schmölz im Powerplay. Gekonnt hielt er seinen Schläger in einen scharfen Pass von Luke Adam und sorgte für den ersten Treffer (15.).

Überhaupt funktionierte das zuletzt so schleppend laufende Überzahlspiel der Ice Tigers zumindest im ersten Drittel recht ansehnlich. Nur wenig später war es Luke Adam, der flach zum 2-0 für seine Farben einschoss, wieder im Powerplay. (17.). Kurz vor Drittelende hatte Adam noch seinen zweiten Treffer auf dem Schläger, aber Markus Keller begrub den Puck im letzten Moment unter sich (19.). Eine 3-0 Führung hätte dem Spiel der Ice Tigers sicher gutgetan, so kamen die Panther im zweiten Drittel wieder ins Spiel zurück.

Ausgerechnet Neuzugang Brad McClure, zuletzt in Nordamerika in der ECHL tätig, rückte bei seinem ersten Spie in der DEL in den Mittelpunkt. Zuerst fälschte er gekonnt einen Schuss von Haase von der blauen Linie zum Anschlusstreffer ab (26.), ehe er nach feinem Zuspiel von David Stieler im Powerplay zum 2-2 Ausgleich einschoss (36.). Auf der Gegenseite hatte Oliver Mebus die Chance zur erneuten Führung, aber Keller war schnell in der kurzen Ecke (37.).

Im letzten Drittel fanden die Ice Tigers wieder zurück zu ihrem Spiel und hatten die besseren Chancen, ein weiterer Treffer sollte aber nicht gelingen. Nach einem Schuss von Karrer hatte Keller kurz den Überblick verloren, aber ein Verteidiger der Panther stocherte den Puck aus der Gefahrenzone (44.), wenig später versuchte es Pollock mit dem Bauerntrick, scheiterte aber am Außenpfosten (47.). Da auf der Gegenseite auch Clarke zweimal knapp verzog, ging es nach sechzig ausgeglichenen Minuten in die Verlängerung.

Dort hatten die Panther dann das bessere Ende für sich, Adam Payerl vollendete einen Konter nach einem leichtfertigen Scheibenverlust von Pollock zum 2-3 Siegtreffer (64.) und sorgte für den zweiten Punkt für die Gäste. Den Ice Tigers bleibt ein Punkt und die Möglichkeit, es im letzten Heimspiel der Vorrunden gegen den ERC Ingolstadt am Sonntag besser zu machen. Gerade nach den beiden deftigen Niederlagen in Ingolstadt gilt es hier etwas gutzumachen. Ob der verletzt ausgeschieden Tim Bender wieder eine Option ist, entscheidet morgen das MRT.

„Wir haben heute gegen eine gute Mannschaft gewonnen, meine Mannschaft hat nach vier Niederlagen und dem 0-2 Rückstand weiter an sich geglaubt und hat sich wieder in die Partie gekämpft, Besonders freut es mich für Brad McClure, der gleich doppelt getroffen hat und für Thomas Holzmann, dass er nach einer Verletzung heute wieder zur Verfügung stand“, so Tray Tuomie nach Spielschluss.

Weniger zufrieden war Frank Fischöder, der vor allem den vergebenen Chancen in der regulären Spielzeit nachtrauerte:“ Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft, der Start war etwas schleppend, aber zum Glück hat unser Powerplay heute besser funktioniert als in den Spielen zuvor. Wir hatten im Schlussdrittel die Möglichkeit, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden, aber der Puck wollte nicht über die Linie. Wir hätten heute einen Sieg verdient gehabt, so bleibt eine unnötige Niederlage nach Verlängerung“.