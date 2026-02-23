2:0! Eispiraten bezwingen Landshut am 6. Veteranen-Tag

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel im Rahmen des 6. Veteranen-Tages mit 2:0 für sich entschieden.

Die Westsachsen sicherten sich mit ihrem Sieg gegen den EV Landshut somit wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze. Adam McCormick erzielte beide Treffer für die Pleißestädter, Kevin Reich blieb zum vierten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor.

Während die Crimmitschauer weiterhin auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten mussten, feierte Philipp Kuhnekath, der bereits am Freitag einmal für die Eispiraten traf, sein Heimdebüt im Sahnpark. Dabei erlebte er, wie auch seine Mitspieler, eine zerfahrene Anfangsphase, geprägt von Icings, vielen Duellen im Mitteldrittel und nur wenigen hochkarätigen Torchancen für beide Teams. Schließlich waren es die Eispiraten, die erstmals auf das Scoreboard kamen. Adam McCormicks Distanzschuss wurde mehrfach abgefälscht und rutschte über die Maske von EVL-Goalie Jonas Langmann über die Torlinie – 1:0 (15.).

Der Treffer gab den Crimmitschauern Auftrieb und ein Stück weit auch Selbstvertrauen. Hatten die Gastgeber zuvor noch mit einigen ungenauen Zuspielen und Stockfehlern zu kämpfen, konnten sie fortan viel Druck auf das gegnerische Gehäuse aufbauen. So verpassten Sebastian Streu und Tim McGauley mit ihren Chancen, weiter zu erhöhen. Auf der Gegenseite konnte sich der gut aufgelegte Kevin Reich hingegen beim Pfosten bedanken.

Mit Beginn des Mitteldrittels wurden die Landshuter dann aber besser, hatten mehr Zugriff auf die Partie und trafen früh das Außennetz. Eine erste Annäherung, die erahnen ließ, dass die Crimmitschauer nun defensiv noch mehr gefordert waren. Mit einer kompakten und geschlossenen Defensivleistung konnten die Crimmitschauer ihre Kontrahenten jedoch immer wieder entscheidend stören. Kevin Reich, der bei einem Alleingang entscheidend parierte, rückte immer mehr in den Fokus, stand aber seinen Mann. So war es den Westsachsen vorbehalten, auch den zweiten Treffer dieser Begegnung zu markieren. In numerischer Überzahl konnten Dylan Wruck und Corey Mackin ihren Mitspieler Adam McCormick mit schönen Passstafetten freispielen – der Kanadier feuerte den Puck von der blauen Linie ins Gehäuse der Bayern – 2:0 (37.).

Die Mannschaft von Jussi Tuores, der zwischenzeitlich nicht mehr auf die Dienste des angeschlagenen Philipp Kuhnekath bauen konnte, war schließlich auch in der Folge immer wieder defensiv gefordert. In einem weitaus ausgeglicheneren Schlussdrittel waren es schließlich die Landshuter, die sich die besseren Möglichkeiten erspielten, jedoch abermals an Kevin Reich und seiner heute souveränen Hintermannschaft kein Durchkommen fanden. Angepeitscht von mehr als 2.500 Fans im Heimathafen Sahnpark spielten die Westsachsen die nicht ungefährliche 2:0-Führung souverän herunter – auch als Uwe Krupp seinen Torhüter Jonas Langmann zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis nahm, um noch mehr Druck vor dem Tor der Gastgeber aufzubauen.

Letztlich behielten die Crimmitschauer dank einer willensstarken Leistung drei Punkte im Sahnpark und heimsten so ganz wichtige Zähler im Kampf um die Pre-Playoffs ein. Nur noch vier Hauptrundenpartien stehen für die Westsachsen in der DEL2 an – mit dem heutigen Sieg baute man den Vorsprung auf einen Playdown-Platz auf vier Zähler aus.

Torfolge (1:0, 1:0, 0:0):

1:0 Adam McCormick (Corey Mackin) 14:53

2:0 Adam McCormick (Corey Mackin, Dylan Wruck) 36:22 – PP1

Zuschauer: 2.587