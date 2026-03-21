2. Playdown-Runde in der DEL2 wird vorverlegt: Weiden und Kaufbeuren treffen erstmals am 27. März aufeinander

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) hat die 2. Runde der Playdowns 2025/2026 vorverlegt.

Spiel 1 der „Best-of-Seven“-Serie zwischen den Blue Devils Weiden und dem ESV Kaufbeuren findet bereits am Freitag, den 27. März 2026 statt.

Beide Clubs hatten einen entsprechenden Antrag zur Vorverlegung der Serie eingereicht. Die Ligagesellschaft stimmte dem Antrag zu. Der Modus und die Bestimmungen der Richtlinien bleiben dabei unberührt.

Ursprünglicher Starttermin war Donnerstag, der 2. April 2026. Aufgrund der früh beendeten ersten Serien der Playdowns baten nun beide verbliebenen Clubs um einen früheren Start der 2. Runde.

Insofern werden die Spiele der Best-of-7-Serie an folgenden Spieltagen ausgetragen:

27.03., 29.03., 31.03., 02.04., 04.04. und 06.04. Der Spieltag 08.04.2026 entfällt aufgrund der besonderen Bestimmungen im Playdown-Modus: Aufgrund des Abstands von 13 Punkten zwischen Weiden (Platz 12) und Kaufbeuren (Platz 14) am Ende der Hauptrunde reichen den Blue Devils drei Siege in der Serie zum Klassenerhalt, während Kaufbeuren vier Spiele gewinnen muss, um den sportlichen Ligaverbleib zu sichern.

Spieltermine der 2. Playdown-Runde 2025/2026 im Überblick

Fr., 27.03. | Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren | Hans-Schröpf-Arena, Weiden

So., 29.03. | ESV Kaufbeuren – Blue Devils Weiden | energie schwaben arena, Kaufbeuren

Di., 31.03. | Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren | Hans-Schröpf-Arena, Weiden

Do., 02.04.* | ESV Kaufbeuren – Blue Devils Weiden | energie schwaben arena, Kaufbeuren

Sa., 04.04.* | Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren | Hans-Schröpf-Arena, Weiden

Mo., 06.04.* | ESV Kaufbeuren – Blue Devils Weiden | energie schwaben arena, Kaufbeuren

* = bei Bedarf