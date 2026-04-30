2. Internationaler Young Rebels Cup: Nachwuchs-Eishockey auf Top-Niveau vom 1. bis 3. Mai in Stuttgart

Stuttgart. (PM EC) Vom 1. bis 3. Mai 2026 wird die Eiswelt Stuttgart erneut zum Treffpunkt für internationale Eishockey-Nachwuchstalente: Der 2. Internationale Young Rebels Cup bringt ambitionierte Eishockeyspielerinnen und -spieler aus verschiedenen Ländern zusammen und verspricht drei Tage voller Spannung, Emotionen und hochklassigem Sport.

„Der Young Rebels Cup ist mehr als nur ein Turnier – er ist ein Erlebnis für die Kinder. Sie sammeln wertvolle sportliche Erfahrungen, knüpfen neue Freundschaften und wachsen als Team zusammen“, so Kristina Pilz, die die Organisation der Veranstaltung koordiniert.

Auch abseits der Spielfläche wird einiges geboten: Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Angeboten wie Slackline, einer Tombola oder einem Maskottchentreffen sorgt für Unterhaltung bei Spielerinnen und Spielern sowie bei allen Besucherinnen und Besuchern.

Für viele Teilnehmende ist das Turnier eines der Highlights der Saison.

Mit dem Young Rebels Cup setzt der Stuttgarter Eishockey-Club ein klares Zeichen für die nachhaltige Förderung des Eishockey-Nachwuchses und stärkt gleichzeitig den Sportstandort Stuttgart.

Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Spiele vor Ort zu verfolgen und die jungen Athletinnen und Athleten zu begleiten. Der Young Rebels Cup beginnt am 1. Mai um 16 Uhr und an den Folgetagen jeweils um 9 Uhr. Die Siegerehrung wird am 3. Mai um 13:30 stattfinden.