1936–2026 • 90 Jahre Eishockey in Schönheide – Vorbereitungsprogramm der Wölfe steht

Schönheide. (PM Wölfe) Im Jahr 2026 feiert der Schönheider Wölfe e. V. ein außergewöhnliches Jubiläum: „1936–2026 – 90 Jahre Eishockey in Schönheide“.

Mit dem großen Festwochenende vom 25. bis 27. September 2026 würdigt der Verein eine Tradition, die seit neun Jahrzehnten Generationen von Spielern, Trainern, Ehrenamtlichen, Fans und Familien miteinander verbindet.

Bevor im Rahmen einer neunteiligen Presse-Serie jedes Jahrzehnt einzeln beleuchtet wird, gibt der Schönheider Wölfe e. V. einen Ausblick auf das, was die Leserinnen und Leser erwartet. Die Serie erzählt nicht nur von Ergebnissen, Aufstiegen und Meisterschaften. Sie erzählt vor allem von Menschen, die diesen Sport in Schönheide möglich gemacht haben – auf Natureis, im Gemeindebad, im Kunsteisstadion, im heutigen Wolfsbau und bis in die Gegenwart.

Der erste Teil führt zurück zu den Anfängen im Jahr 1936. Damals entstand aus der Initiative sportbegeisterter Schönheider und Wolfsgrüner die Grundlage für eine Entwicklung, die niemand in ihrer späteren Bedeutung hätte voraussehen können. Eine Spritzeisbahn, viel Eigenleistung und die Begeisterung für den Wintersport standen am Anfang einer Geschichte, die bis heute fortgeschrieben wird.

Im zweiten Teil geht es um den Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Leser erfahren, wie sich das Eishockey in Schönheide nach schweren Jahren wieder formierte, wie die BSG Aufbau Schönheide in den organisierten Spielbetrieb zurückkehrte und wie mit dem Sachsenmeistertitel 1952 einer der frühen sportlichen Höhepunkte gelang.

Der dritte Teil widmet sich den Jahren des sportlichen Aufbruchs und der Herausforderungen. Der Aufstieg in die DDR-Oberliga 1956 war ein Meilenstein, doch die Bedingungen auf Natureis blieben schwierig. Die Serie zeigt, wie nah große sportliche Träume und harte Realität damals beieinanderlagen.

In den Teilen vier und fünf rückt die Zeit in den Mittelpunkt, in der Schönheide seine Eishockeytradition vor allem durch Beständigkeit bewahrte. Es waren Jahrzehnte, in denen nicht immer große Schlagzeilen geschrieben wurden, aber ohne die der heutige Standort undenkbar wäre. Helfer, Spieler, Fans und die Gemeinde hielten den Sport lebendig – oft unter einfachsten Bedingungen und immer abhängig von Wetter und Eis.

Der sechste Teil führt in die Wendezeit. Aus der BSG Aufbau wurde der EHV Schönheide. Der Verein musste sich neu strukturieren, neue Wege finden und gleichzeitig seine Wurzeln bewahren. Besonders wichtig wurde in dieser Phase der Wunsch nach einer verlässlichen Kunsteisfläche – eine Entscheidung, die die Zukunft des Schönheider Eishockeys nachhaltig prägen sollte.

Im siebten Teil steht der Wolfsbau im Mittelpunkt. Mit dem Bau der Kunsteisanlage 1996 und der späteren Überdachung begann eine neue Ära. Der EHV Schönheide bekam ein modernes Zuhause, neue sportliche Möglichkeiten und eine Atmosphäre, die bis heute für viele Fans untrennbar mit dem Schönheider Eishockey verbunden ist.

Der achte Teil blickt auf ein Jahrzehnt voller Extreme: Meisterschaft, Pokalerfolge, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Insolvenz und Neuanfang. Die Jahre von 2006 bis 2015 zeigen besonders eindrucksvoll, wie stark der Standort Schönheide auch in Krisenzeiten zusammensteht.

Der neunte und letzte Teil führt schließlich in die Gegenwart. Nach dem Neustart als Schönheider Wölfe entwickelte sich der Verein wieder zu einer festen Größe in der Regionalliga Ost. Meisterschaften, Vizemeisterschaften, Nachwuchsarbeit, Ehrenamt und die besondere Atmosphäre im Wolfsbau bilden den Bogen bis zum Jubiläumsjahr 2026.

Mit dieser Serie möchte der Schönheider Wölfe e. V. an neun Jahrzehnte Eishockeygeschichte erinnern und zugleich die Vorfreude auf das Festwochenende vom 25. bis 27. September 2026 wecken. Jede Folge ist ein Blick zurück – aber auch ein Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass der Puck in Schönheide seit 90 Jahren nicht zur Ruhe kommt.

Der Schönheider Wölfe e. V. lädt alle Freunde, Wegbegleiter, ehemaligen Aktiven, Fans und Unterstützer ein, diese besondere Reise durch neun Jahrzehnte Eishockey in Schönheide zu begleiten

Schönheider Wölfe – Vorbereitungsprogramm Saison 2026/2027<7H3>

Nachdem in den vergangenen Wochen die Ligeneinteilung sowie der Spielmodus in der Regionalliga Nordost für die kommende Saison 2026/2027 fixiert wurden, können die Schönheider Wölfe nun auch ihr Vorbereitungsprogramm bekanntgeben.

Für die Mannschaft von Coach Sven Schröder warten dabei erneut interessante und anspruchsvolle Aufgaben. Im Rahmen der Saisonvorbereitung treffen die Wölfe jeweils in Hin- und Rückspiel auf den bayrischen Landesligisten EHC Bayreuth Tigers sowie auf den Bayernligisten ERSC Amberg Wild Lions. Ein besonderes Highlight bildet zudem das Auswärtsspiel beim Nord-Oberligisten KSW Icefighters Leipzig, das zugleich die wohl größte Herausforderung in der Vorbereitung darstellen dürfte.

Mit insgesamt fünf Testspielen wollen sich die Schönheider Wölfe bestmöglich auf die neue Spielzeit einstimmen und wichtige Erkenntnisse für den Saisonstart sammeln. Neben der sportlichen Standortbestimmung steht dabei auch das weitere Zusammenfinden der Mannschaft im Fokus.

Die Vorbereitungsspiele der Schönheider Wölfe im Überblick:

• Freitag, 11.09.2026, 20:00 Uhr, Kunsteisstadion Bayreuth

EHC Bayreuth Tigers vs. Schönheider Wölfe

• Sonntag, 13.09.2026, 16:00 Uhr, anona ICEDOME Leipzig

KSW Icefighters Leipzig vs. Schönheider Wölfe

• Freitag, 18.09.2026, 20:00 Uhr, Eisstadion Amberg

ERSC Amberg Wild Lions vs. Schönheider Wölfe

• Sonntag, 20.09.2026, 17:00 Uhr, Wolfsbau Schönheide

Schönheider Wölfe vs. ERSC Amberg Wild Lions

• Samstag, 26.09.2026, 17:30 Uhr, Wolfsbau Schönheide

Schönheider Wölfe vs. EHC Bayreuth Tigers

Die Schönheider Wölfe freuen sich auf spannende Vorbereitungsspiele und hoffen bereits vor dem offiziellen Saisonstart auf die Unterstützung zahlreicher Fans.

216 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro