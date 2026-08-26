1936–2026: 90 Jahre Eishockey in Schönheide Teil 9 – 2016–2026: Aus der Krise zur Jubiläumsfeier: Die Schönheider Wölfe schreiben Gegenwart

Schönheide. (PM Wölfe) Das letzte Jahrzehnt vor dem großen Jubiläum „1936–2026 – 90 Jahre Eishockey in Schönheide“ war geprägt von Krise, Neuanfang und beeindruckender sportlicher Beständigkeit.

Es führte den Standort noch einmal durch eine schwierige Phase – und zurück zu starken Erfolgen in der Regionalliga Ost.

2015/16 erfüllte sich für den EHV Schönheide 09 ein sportlicher Wunsch: Durch Umstrukturierungen im deutschen Eishockey wurde die Teilnahme an der Oberliga Süd möglich. Die Lizenz wurde erteilt, Schönheide spielte fortan in einer sportlich anspruchsvollen Umgebung. Doch die Belastungen waren groß. In der Saison 2016/17 stellte der EHV Schönheide 09 einen Insolvenzantrag. Obwohl der Spielbetrieb zunächst fortgeführt wurde, endeten im Mai 2017 die Bemühungen um eine weitere Oberliga-Zukunft.

Doch erneut blieb die Tradition bestehen. In der Saison 2017/18 startete eine Mannschaft des früheren Fördervereins Junge Wölfe unter dem Namen Schönheider Wölfe in der Regionalliga Ost. Aus dem Neustart wurde schnell eine Erfolgsgeschichte. Der Verein wurde in Schönheider Wölfe e. V. umbenannt und entwickelte sich in der Liga zu einer festen Größe.

Schon 2018 wurden die Wölfe Vizemeister der Regionalliga Ost. 2018/19 folgte ein besonderer Triumph: Neben dem Meistertitel in der Regionalliga Ost gewann Schönheide auch die Verzahnungsrunde mit der Regionalliga Nord und durfte die Meisterschaft der Regionalliga Nord/Ost feiern. 2020 und 2022 kamen weitere Meistertitel in der Regionalliga Ost hinzu. 2023, 2025 und 2026 erreichten die Wölfe erneut die Vizemeisterschaft.

Auch abseits der ersten Mannschaft blieb der Standort lebendig. Der Nachwuchs unter dem Namen Junge Wölfe, die 1b-Mannschaft, die enge Bindung der Fans und die Heimspiele im Wolfsbau prägen das heutige Vereinsleben. Die offizielle Vereinsseite beschreibt den Eishockeysport in Schönheide als sportliches Aushängeschild der Gemeinde und der Erzgebirge-Vogtland-Region. Diese Einschätzung hat sich der Verein über Jahrzehnte erarbeitet.

2026 feiert Schönheide nun 90 Jahre Eishockey. Vom ersten Eis in Wolfsgrün über das Gemeindebad, die BSG Aufbau, den EHV, den EHV Schönheide 09 bis zu den heutigen Schönheider Wölfen reicht eine Linie, die von Leidenschaft, Ehrenamt und Zusammenhalt getragen wird.

Das Festwochenende vom 25. bis 27. September 2026 ist deshalb mehr als ein Jubiläumstermin. Es ist ein Dankeschön an Generationen von Spielern, Trainern, Betreuern, Sponsoren, Fans, Nachwuchskräften, Helfern und Familien. Sie alle haben dafür gesorgt, dass in Schönheide seit 90 Jahren Eishockey gespielt wird – und dass die Geschichte weitergeht.

90 Jahre Eishockey in Schönheide sind 90 Jahre Mut, Kälte, Leidenschaft und Gemeinschaft. Die Schönheider Wölfe feiern diese Tradition – und laden alle ein, Teil des nächsten Kapitels zu werden.

443 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht