1936–2026: 90 Jahre Eishockey in Schönheide Teil 8 – 2006–2015: Meister, Pokalsieger, Neuanfang: Ein Jahrzehnt voller Extreme

Schönheide. (PM Wölfe) Die Jahre von 2006 bis 2015 zählen zu den ereignisreichsten Kapiteln der Schönheider Eishockeygeschichte.

Sie brachten sportliche Höhepunkte, wirtschaftliche Rückschläge, eine Neugründung und große Pokalerfolge. Kaum ein Jahrzehnt zeigt so deutlich, wie eng Freude und Herausforderung im Sport beieinanderliegen können.

Der sportliche Höhepunkt der EHV-Zeit kam in der Saison 2007/08. Mit einem jungen Kader überraschte Schönheide die Konkurrenz, gewann Vor- und Meisterrunde und setzte sich im Play-off-Finale gegen die ECC Preussen Juniors Berlin durch. Der EHV Schönheide wurde Meister der Regionalliga Nord/Ost. Damit war der sportliche Aufstieg in die Oberliga erreicht.

Doch der Verein entschied sich gegen die Wahrnehmung des Aufstiegsrechts. Finanzielle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie fehlende Voraussetzungen für einen geregelten Oberliga-Spiel- und Trainingsbetrieb machten diesen Schritt notwendig. Diese Entscheidung war bitter, aber verantwortungsvoll.

Nur ein Jahr später folgte ein schwerer Einschnitt. 2009 musste der EHV Schönheide Insolvenz anmelden. Gründe waren unter anderem weggefallene Einnahmen, Altverbindlichkeiten, geringere Zuschauereinnahmen und wirtschaftliche Schwierigkeiten im Eishallenbetrieb. Für viele Fans war dies ein Schock – doch die Tradition endete nicht.

Mit Unterstützung der Gemeinde, Sponsoren, Geschäftspartner und vieler Engagierter wurde der EHV Schönheide 09 gegründet. Der neue Verein führte den Spielbetrieb fort und startete 2009/10 in der Regionalliga Ost. Über Kooperationen, unter anderem mit Crimmitschau, gelang es, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen.

Ab 2010/11 spielten die Wölfe in der neu geschaffenen Oberliga Ost. In dieser Zeit wuchs der Verein sportlich weiter. 2011/12 gewannen die Schönheider den Oberliga-Ost-Pokal, 2012/13 nahmen sie am DEB-Pokal teil. 2014/15 folgte der nächste große Erfolg: der Pokalsieg in der Oberliga Mitte.

Dieses Jahrzehnt war ein Wechselbad. Es zeigte die sportliche Kraft des Standorts, aber auch die wirtschaftlichen Risiken des Eishockeys. Vor allem bewies es eines: Wenn Schönheide fällt, steht Schönheide wieder auf. Die Fans, Ehrenamtlichen und Unterstützer hielten die Tradition lebendig und machten den nächsten Abschnitt möglich.

Ausblick: Im neunten und letzten Teil unserer Serie geht es um die Jahre 2016 bis 2026 – von der erneuten Insolvenz über den Neustart als Schönheider Wölfe bis zum 90-jährigen Jubiläum.

370 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht