Schönheide. (PM Wölfe) Wer heute im Wolfsbau steht, spürt sofort, dass Eishockey in Schönheide mehr ist als ein Sportangebot.

Es ist ein Stück Identität. Diese Identität wuchs besonders in jenen Jahrzehnten, in denen der Standort nicht im Rampenlicht großer Ligen stand, sondern vor allem von Gemeinschaft, Treue und lokaler Begeisterung getragen wurde.

Die Jahre von 1976 bis 1985 stehen in der Schönheider Eishockeygeschichte für genau diese Beständigkeit. Die BSG Aufbau Schönheide blieb Teil der regionalen Eishockeylandschaft und nahm – abhängig von Wetter und Möglichkeiten – an Wettbewerben der DDR-Bestenermittlung im Amateurbereich teil. Noch immer war das Stadion eine Natureisfläche. Damit blieb der Spielbetrieb anspruchsvoll und unberechenbar.

Doch gerade diese Bedingungen schweißten zusammen. In Schönheide wusste man: Eishockey funktioniert nur, wenn viele mithelfen. Spieler mussten flexibel trainieren, Organisatoren kurzfristig planen, Zuschauer Wind und Kälte trotzen. Das Ergebnis war eine besondere Nähe zwischen Mannschaft und Umfeld. Die Menschen im Ort kannten „ihre“ Eishockeyspieler, und die Spieler wussten, für wen sie auf dem Eis standen.

In den 1970er- und 1980er-Jahren wurde auch die Weitergabe der Begeisterung wichtig. Kinder und Jugendliche wuchsen mit dem Eishockey auf. Sie sahen, dass dieser Sport in Schönheide nicht importiert war, sondern zum Ort gehörte. Wer als Kind am Eis stand, konnte später selbst Spieler, Helfer, Fan, Trainer oder Unterstützer werden. So entstand eine Traditionslinie, die bis heute spürbar ist.

Öffentliche Chroniken überliefern aus dieser Phase weniger einzelne Ergebnisse als aus späteren Jahrzehnten. Doch für die Gesamtgeschichte ist diese Zeit unverzichtbar. Sie bewahrte das, was 1936 begonnen hatte: die Überzeugung, dass Eishockey in Schönheide seinen Platz hat. Ohne diese beharrliche Pflege der Tradition wäre der Aufbruch nach 1990 kaum denkbar gewesen.

Das 90-jährige Jubiläum erinnert deshalb auch an die Generationen, die den Sport im Alltag getragen haben. Sie standen nicht immer im Mittelpunkt großer Berichte, aber sie hielten die Verbindung zwischen Eisfläche, Verein und Gemeinde lebendig. Ihre Leistung war die Kontinuität.

Ausblick: Der sechste Teil unserer Serie führt in die Jahre vor und nach der Wiedervereinigung, eine Zeit, in der aus der BSG Aufbau der EHV Schönheide wurde und neue Perspektiven entstanden.

189 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht