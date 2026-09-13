1936-2026 – 90 Jahre Eishockey in Schönheide Schönheider Wölfe laden zum großen Jubiläums-Wochenende ein

Schönheide. (PM Wölfe) 1936 bis 2026 – das bedeutet 90 Jahre Eishockey in Schönheide.

Dieses besondere Jubiläum feiern die Schönheider Wölfe mit einem großen Festwochenende vom Freitag, 25. September bis Sonntag, 27. September 2026. Auf dem Programm stehen drei Tage voller Eishockey, Begegnungen, Erinnerungen, Musik und geselligem Beisammensein im Wolfsbau und im Festzelt.

Den Auftakt bildet am Freitag, dem 25.09.2026, das Programm im Festzelt. Ab 18:00 Uhr ist Einlass, ehe um 19:00 Uhr die Vorstellung des Wölfe-Teams für die Saison 2026/2027 auf dem Plan steht. Im Anschluss sorgt DJ Heiko Hausmann für Partystimmung und einen gelungenen Start in das Jubiläumswochenende.

Der Samstag, 26.09.2026, steht ganz im Zeichen des Eishockeys im Wolfsbau. Von 10:00 bis 12:00 Uhr gehört das Eis zunächst dem Nachwuchs beim Turnier der Altersklassen U7 und U9. Um 15:00 Uhr folgt dann eines der emotionalen Highlights des Wochenendes: das Traditionsspiel „Meister 2008 & Friends“ gegen die Holger Lenk-Allstars. Um 17:30 Uhr bestreiten die Schönheider Wölfe zudem ein Vorbereitungsspiel gegen die EHC Bayreuth Tigers.

Auch im Festzelt wird am Samstag einiges geboten. Ab 12:00 Uhr ist Einlass, von 12:30 bis 14:30 Uhr findet eine Gesprächsrunde mit Ehemaligen und Aktiven statt. Um 19:30 Uhr startet das Abendprogramm, bevor um 20:30 Uhr die Band „The Bearded Beer Buddys“ auftritt. Bereits ab dem Nachmittag sorgt DJ P-Step für musikalische Unterhaltung.

Am Sonntag, 27.09.2026, geht das Jubiläumswochenende in seine letzte Runde. Im Wolfsbau findet von 10:00 bis 14:00 Uhr ein Nachwuchsturnier der Altersklassen U11 bis U15 statt. Parallel lädt das Festzelt ab 10:00 Uhr zum Frühschoppen ein. Um 11:00 Uhr spielt das Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema, bevor das Festwochenende um 14:00 Uhr offiziell endet.

Mit dem Jubiläumswochenende möchten die Schönheider Wölfe gemeinsam mit Fans, Mitgliedern, ehemaligen und aktiven Spielern, Nachwuchs, Sponsoren, Unterstützern und allen Freunden des Schönheider Eishockeys auf 90 Jahre voller Leidenschaft, Tradition und Zusammenhalt zurückblicken.

Die Schönheider Wölfe freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

581 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht