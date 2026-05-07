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Home Deutschland Nachwuchs 180 Kinder beim 2. Internationalen Young Rebels Cup in Stuttgart
Nachwuchs

180 Kinder beim 2. Internationalen Young Rebels Cup in Stuttgart

7. Mai 20261 Mins read4
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© Stuttgarter EC
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Stuttgart. (PM SEC) Am vergangenen Wochenende trafen sich rund 180 Kinder, zahlreiche Eltern und Betreuer in der Eiswelt Stuttgart zum 2. Internationalen Young Rebels Cup.

Insgesamt 10 Mannschaften aus vier Nationen traten gegeneinander an. Am Ende konnte sich die Auswahl des Eissportverband Baden-Württemberg knapp vor den Black Hawks Bavaria aus Passau den Sieg sichern.

Für die Kinder der U11-Mannschaften (Unter 11-Jährige) war das Turnier eine besondere Herausforderung, da es auf der großen Spielfläche ausgetragen wurde – und nicht wie sonst in dem Jahrgang üblich auf der halben Eisfläche. Entsprechend konnten die Spieler schon einmal „großes Eishockey“ ausprobieren – entsprechend begeistert waren sie bei der Sache. Insgesamt 27 Spiele wurden in diesem Modus ausgetragen.

Auch neben dem Eis gab es ein buntes Programm für die Kinder und ihre Begleiter: zahlreiche Mitmachaktionen, ein Trainer-Spiel und eine große Tombola sorgten für Abwechslung und Unterhaltung zwischen den Spielen. So wurde an den drei Tagen garantiert keinem Teilnehmer langweilig.

Die Besucher lobten durchweg die gute Stimmung und die gute Organisation des Turniers in Stuttgart. Alle Mannschaften kamen gerne nach Stuttgart und wollten sich am liebsten sofort für den nächsten Young Rebels Cup im kommenden Jahr anmelden.

Das Team des Stuttgarter Eishockey-Club e.V. hat damit zum zweiten Mal ein herausragendes Turnier organisiert und den Eishockeystandort und die Sportstadt Stuttgart gut repräsentiert. Auch im kommenden Jahr ist eine Fortsetzung des Young Rebels Cup vorgesehen.

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