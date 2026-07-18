18. jähriges Sturmtalent wechselt zu den Eisbären Regensburg

regensburg. (PM Eisbären) Ein weiteres großes Talent schließt sich dem Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg an.

Wie die Oberpfälzer im Rahmen einer Veranstaltung bei ihrem Partner „Richter + Frenzel“ verkündeten, hat der Klub den Nachwuchsnationalspieler Pepino Langmeier verpflichtet. Der 18-Jährige erhält einen U-21-Fördervertrag und bringt mit 1,92 Metern und rund 90 Kilogramm Gardemaße mit in die Donau-Arena.

EBR-Trainer uns Sportlicher Leiter Peter Flache hält große Stücke auf den Neuzugang, den er als wichtige Ergänzung sieht. Er sagt: „Ich freue mich sehr, Pepino in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er ist ein großes, läuferisch und technisch starkes Top-Talent. Wir werden ihm zeigen, was es braucht, um ein Profi zu werden. Gemeinsam mit unserer jungen, talentierten Mannschaft sorgt er für einen gesunden Konkurrenzkampf um einen Platz im Line-up.“

Langmeier durchlief eine gute Ausbildung in mehreren renommierten Talentschmieden: Der in Tschechien geborene Offensivmann stürmte so in der Vergangenheit unter anderem bereits im Nachwuchs des EHC München, für die angesehene RB Hockey Academy in Österreich sowie in der höchsten tschechischen Nachwuchsklasse für den HC Energie Karlovy Vary, dem Klub aus seiner Heimatstadt. Seine starken Leistungen brachten ihm dabei immer wieder auch Nominierungen für deutsche Nachwuchsnationalmannschaften ein. Im Laufe der vergangenen Saison schloss Langmeier sich dann den Powell River Kings in der starken kanadischen Juniorenliga BCHL (British Columbia Hockey League) an, wo er bereits mit einem weiteren Neu-Eisbär auf dem Eis stand: Dort war Verteidiger Max Bleicher sein Teamkollege, der jüngst per Förderlizenz aus Straubing zu den Regensburgern stieß.

Bei den Eisbären will sich Langmeier weiterentwickeln. Er sagt: „Ich freue mich sehr auf mein erstes Profi-Jahr in Regensburg und bin dankbar für diese Chance. Auf und neben dem Eis möchte ich den nächsten Schritt gehen und kann die Fans in der Donau-Arena kaum erwarten.“