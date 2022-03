Zum vierten mal Playoffs fÃ¼r die Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten stehen vor der vierten Playoff-Teilnahme ihrer Clubgeschichte. Im Viertelfinale der DEL2-Meisterrunde treffen die Crimmitschauer auf die Ravensburg Towerstars. Bereits...

Playoffs, Baby! Die Vorfreude auf die vierte Playoff-Teilnahme der Eispiraten ist enorm und im Umfeld des Teams deutlich spürbar. Alle sind heiß auf die anstehenden Playoff-Duelle gegen die Ravensburg Towerstars. Dank der besten Hauptrunde der Clubgeschichte, die mit 78 Punkten abgeschlossen wurde, sicherten sich die Crimmitschauer den sechsten Platz und machten so kürzlich den erst zweiten direkten Einzug in die Endrunde perfekt. „Wir freuen uns riesig, dass es nun endlich losgeht“, erklärte Marian Bazany heute einmal mehr. Der 46-jährige Cheftrainer, der in den vergangenen Tagen an zahlreiche Medienrunden und Interviewterminen teilnahm, weiß um die Bedeutung der Playoffs in Crimmitschau und ist, ebenso wie seine Schützlinge unglaublich motiviert.

Die Eispiraten erwartet nichtsdestotrotz eine harte Serie, ist der Gegner kein geringerer als der Tabellendritte aus Ravensburg, trainiert vom Trainer der Saison 2019/20: Peter Russell. Die bisherigen Saisonduelle gingen dabei auch klar an den Kontrahenten aus der Puzzlestadt. Drei Niederlage sowie ein Torverhältnis von 1:12 sprechen nicht unbedingt für die Westsachsen.

„Natürlich gehen wir als Underdog in die Serie“, weiß Marian Bazany. „Jedoch schreiben die Playoffs ihre eigenen Gesetze. Es geht bei null los und wir sind voller Tatendrang. Dabei schwor sich das Team nach zwei freien Tagen in der Vorwoche optimal auf die kommenden Duelle ein. Harte Trainingseinheiten, detailgetreue Videoanalysen, Teammeetings und Mannschaftsabende gehörten in den vergangenen Tagen zum Plan der Mannschaft. „Wir als Trainer müssen die Spieler nicht mehr zusätzlich motivieren. Im Gegenteil, vielleicht müssen wir den ein oder anderen sogar etwas bremsen. Jeder Einzelne in der Kabine ist total heiß“, sagt Bazany.

Ein gutes Omen, ebenso wie die letzte Serie gegen die Towerstars, welche vier Jahre zurückliegt. In den damaligen Pre-Playoffs setzten sich die Eispiraten mit zwei Siegen durch und erreichten so das Viertelfinale, welches mit 3:4 letztlich nur knapp an den damaligen Hauptrundenmeister Riessersee ging. Zuvor gelang der Truppe des damaligen Headcoaches Kim Collins unterdessen vier Siege gegen die Baden-Württemberger in der Hauptrunde.

Die Vorzeichen sind dieses Mal aber ganz andere! Die Ravensburg Towerstars, die sich bereits 2019 den Titel sichern konnten, spielten einmal mehr eine starke Hauptrunde und schlossen diese mit 107 Punkten aus 51 Spielen (Quotient von 2.1) als Tabellendritter nur knapp hinter Hauptrundenmeister Frankfurt und Dresden ab. Ebenfalls den dritten Platz belegen die Turmstädter im Ranking Offensive (195 Tore). In dieser Kategorie hinken die Eispiraten etwas hinterher. Die zweitwenigsten geschossenen Tore, die zweitschwächste Schusseffizienz – doch das große Prunkstück der Bazany-Mannschaft ist und bleibt die Defensive. Gerade einmal 127 Gegentreffern gehören die Crimmitschauer zu den vier besten Teams der Liga. Ravensburg stellt mit 123 Gegentoren die zweitbeste Hintermannschaft der DEL2-Hauptrunde.

Zum Playoff-Viertelfinale wird es außerdem zu einem Wiedersehen kommen. Robbie Czarnik, der bereits 2017/18 mit den Eispiraten den Sprung ins Viertelfinale schaffte, steht nun auf Seiten der Towerstars und gehörte mit 15 Toren und 30 Vorlagen einmal mehr zu den punktbesten Spielern des kommenden Kontrahenten. Topscorer der Puzzlestädter ist hingegen Sam Herr, welcher unglaubliche 31 Tore und 25 Vorlagen erzielen konnte. Charlie Sarault, David Zucker und viele weitere Towerstars-Angreifer bringen aber ebenfalls reichlich Scoringtouch mit.

Mit 19 Toren und 16 Vorlagen ist Scott Feser der beste Scorer der Eispiraten. Dem Goldhelm der Westsachsen folgen in diesem Ranking Scott Timmins, der zuletzt verletzte Vincent Schlenker und Mathieu Lemay, welcher in der Endrunde zu alter Stärke zurückfinden soll. Aber auch André Schietzold, seit dieser Saison wieder im Sturm aufgeboten, weiß wo das Tor steht. Mit 16 Treffern gewann er nicht nur seine Tor-Wette gegen den Fanbeauftragten Norman Pilling, sondern überbot seine bisher torbeste Saison (14 Treffer in 2015/16).

Auch wenn die Eispiraten als vermeintlicher Außenseiter in dieser Serie gehen, erwarten die Fans beider Lager spannende Duelle. Gerade die Anhängerschaft der Crimmitschauer könnte dabei das Zünglein an der Waage sein! Die Fans im Sahnpark, dem wohl lautesten Stadion der Liga, werden jedem Spieler mit ihrer fantastischen Stimmung zu diesen Festspielen sicherlich einen Extra-Push geben. Karten für die ersten beiden Heimspiele sind bereits online erhältlich: Sicher dir dein Ticket hier…

Die Spieltermine:

Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten Crimmitschau – Mittwoch, 16.03.2022, 20.00 Uhr

Eispiraten Crimmitschau vs. Ravensburg Towerstars – Freitag, 18.03.2022, 20.00 Uhr

Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten Crimmitschau – Sonntag, 20.03.2022, 18.30 Uhr

Eispiraten Crimmitschau vs. Ravensburg Towerstars – Dienstag, 22.03.2022, 20.00 Uhr

Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten Crimmitschau – Freitag, 25.03.2022, 20.00 Uhr

Eispiraten Crimmitschau vs. Ravensburg Towerstars – Sonntag, 27.03.2022, 17.00 Uhr

Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten Crimmitschau – Dienstag, 29.03.2022, 20.00 Uhr

*Die Spiele 5 bis 7 sind unter Vorbehalt der sportlichen Notwendigkeit terminiert.