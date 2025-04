173.000 Euro! Spendenziel der Crowdfunding-Aktion Ã¼bertroffen

Es ist schier unglaublich! Wir haben bereits am gestrigen Dienstag nicht nur das eigentliche Spendenziel der Crowdfunding-Kampagne „Eishockey-Bande Crimmitschau“ von 120.000 Euro erreicht, sondern sogar übertroffen.

Nach weiteren Spendeneingängen kommen wir aktuell auf 173.000 Euro. Wir hätten nie damit gerechnet, dass es eine so große Bereitschaft zur Unterstützung gibt und sind unendlich dankbar über diesen riesigen Kraftakt in so kurzer Zeit.

Wir freuen uns sehr, dass mit dem Erreichen der 120.000-Euro-Marke der finanzielle Eigenanteil für die erforderlichen Einbauten gesichert wurde. Darüber hinaus können wir – nachdem wir auf eine Schadensersatzforderung gegenüber der Stadt Crimmitschau verzichtet haben – mit den weiteren Spenden auch einen Teil des entstandenen wirtschaftlichen Schadens an der Eispiraten Crimmitschau GmbH auffangen.

Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über jede Unterstützung und jede eingehende Spende, haben mit dem 30. April 2025 nun aber auch ein Enddatum der Kampagne festgelegt. Bis zum kommenden Mittwoch können sich also alle potentiellen Unterstützer an der Crowdfunding-Kampagne über GoodCrowd.org beteiligen oder einen Beitrag mit einer Direktspende auf das Bankkonto der Eispiraten leisten, um zu helfen, den entstandenen Schäden und Verlusten entgegen zu wirken.

Die Bankverbindung der Eispiraten Crimmitschau GmbH Sparkasse Zwickau IBAN: DE33 8705 5000 2258 023370 BIC: WELADED1ZWI

Für unsere potenziellen Unterstützer, Sponsoren und Freunde haben wir folgende Pakete als Gegenleistung zusammengestellt:

Ab 10 Euro: Name auf einer Bande / Name auf der Homepage Ab 50 Euro: + Aufkleber „Eishockey-Bande Crimmitschau“ Ab 100 Euro: + dein Selfie auf der Eismaschine Ab 200 Euro: + Verlosung eines getragenen und signierten Warmup-Trikots Saison 2024/25*

Ab 1.000 Euro: + Name auf einem Legenden-Banner im Stadion (neben #1 Kösling, #10 Steinbock und #43 Heine)

*Erklärung zum Warmup-Trikot-System Jeder mit einer Spende ab 200,00 Euro landet in einem Lostopf. Es gibt vier Lostöpfe mit Trikots von unterschiedlichen Spielern.

Lostopf 1: 200, 00 € bis 299,99 € Lostopf 2: 300,00 € bis 399,99 € Lostopf 3: 400,00 € bis 499,99 € Lostopf 4: Betrag ab 500,00 €

Mit der Spendensumme des jeweils nachfolgenden Lostopfes hat jeder Spender automatisch auch die Möglichkeit, sich ein Trikot aus den vorherigen Lostöpfen zu sichern. Die Auslosung der Lostöpfe erfolgt am 27. Juni 2025, zum letzten Schultag vor dem Start der Sommerferien in Sachsen.

Alle Spender würden wir bitten, uns mit einer kurzen Nachricht auf info@eispiraten-crimmitschau.de zu informieren und in dieser Mail den vollständigen Namen und die Anschrift (für Bande, Versendung der Aufkleber, Kontaktaufnahme Selfie, usw) sowie den Namen anzugeben.

