17. Sieg im 18. Saisonspiel! ERC gewinnt Jahresfinale gegen „Bruck“ mit 8:2

Sonthofen. (PM ERC) Auch das letzte Heimspiel dieses Jahres hat Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen gewonnen: Nachdem die Mannschaft von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames die 1.200 Fans am Freitagabend im Derby gegen die Pfronten Falcons mit einem 5:4-Herzschlagfinalsieg verzückte, erlebten die rund 900 Zuschauer am Sonntagabend gegen den ERC Lechbruck ein am Ende deutliches 8:2 (0:1, 4:1, 4:0).

Für einen war es ein ganz besonderer Abend: Der erst 18-jährige Eyk Junker erzielte dabei sein erstes Tor im Herrenbereich.

So deutlich das Ergebnis auf den ersten Blick erscheint, so hart erarbeitet war der 17. (!) Sieg im 18. Saisonmatch. Die ersten Minuten gehörten den Gästen aus Lechbruck, die mit viel Tempo ins Spiel starteten und gleich mehrfach den Wachheitsgrad von ERC-Goalie Calvin Stadelmann prüften. Es dauerte rund drei Minuten, bis sich die Hausherren – angetrieben von einem agilen Ondrej Havlicek – erste Torschussgelegenheiten durch Vladimir Kames, Robin Berger und Dan Przybyla erspielten. Klare Chancen waren dies zwar noch nicht, aber Sonthofen arbeitete sich schrittweise in diese Partie rein. Und doch: Lechbruck blieb gefährlich und setzte Nadelstiche in Richtung Gehäuse von Calvin Stadelmann. Einen davon verwerteten sie in der 12. Minute durch Simon Maucher und gingen nicht unverdient in Führung. Die Gastgeber waren um eine Antwort bemüht. In der 15. Minute kam Jonas Gotzler im Slot frei zum Schuss, scheiterte aber am Lechbrucker Torhüter Christoph Lohr. Im ersten Spielabschnitt hatten die Gäste die besseren Torgelegenheiten – bis Ondrej Havlicek in der 18. Minute den Gästetorhüter umkurvte, bei seinem Schussversuch aber nur das Außennetz traf.

Mit einem Überzahlspiel starteten die Hausherren in den Mittelabschnitt, ein Wachrüttler war dies indes nicht, denn Nennenswertes sprang für den ERC dabei aber nicht heraus. Bis zu diesem Zeitpunkt fehlten im Spiel der Hausherren Tempo und Passpräzision. Das änderte sich schlagartig in der 23. Minute: Sonthofen schnürte die Gäste im eigenen Drittel ein. Erst war es Adam Suchomer, der den „Flößer“ Keeper aus spitzem Winkel testete, dann war es Vladimir Kames mit einem Schuss von der blauen Linie. Der Druck stieg und stieg – bis Ondrej Havlicek diese Phase in der 24. Minute mit einem feinen Schlenzer unter die Latte zum Ausgleich erfolgreich beendete (Assist: Robin Berger). Lechbruck gab die Antwort in der 26. Minute, als der ERC-Abwehrverbund die Gästeoffensive gewähren ließ und Marcus Köpf Calvin Stadelmann zum 2:1 überwand.

Und wieder dauerte es nur zwei Minuten, bis die Sonthofer ausglichen: Auf Vorlage von Dan Przybyla setzte Nicolas Neuber zu einem satten Schlagschuss von der blauen Linie an und netzte sehenswert zum 2:2 ein! In der 34. Minute schnupperte Ondrej Havlicek in Überzahl am Führungstreffer – sein Schuss knallte für alle Zuschauer gut hörbar an die Latte. Kurze Zeit später aber war es dann doch soweit: Roman Zwicker und Nicolas Neuber setzten Adam Suchomer in Szene und es stand 3:2 für den Tabellenführer! Die Oberallgäuer hatten endlich Geschmack gefunden an diesem Jahresfinale: In der 37. Minute erhöhte Jonas Gotzler auf Vorlage von Filip Krzak auf 4:2.

Die Schlussphase des Mitteldrittels war so etwas für ein Brustlöser für die Schwarz-Gelben, die im Schussabschnitt an die gute Leistung anknüpften und in der 43. Minute das 5:2 erzielten – ein ganz besonderes Tor, denn für den erst 18-jährigen Eyk Junker war es der erste Treffer im Herrenbereich (Assists: Alexander Henkel, Dustin Ottenbreit). Und in diesem Tempo ging es weiter: In der 46. Minute markierte Ondrej Havlicek auf Zuspiel von Adam Suchomer gar das 6:2. Ein kurioses Tor, denn Gästekeeper Lohr wusste nicht, wo der Puck war. Der Tscheche schaltete schnell und stocherte die Scheibe aus spitzem Winkel durch die Beine des Keepers über die Linie. Spätestens da war der oft zitierte Deckel drauf auf dieser Partie, die bis zur Mitte des Spiels ein zähes Stück Arbeit war. Am Ende aber schraubten die Schwarz-Gelben das Ergebnis auf 8:2 – erst erzielte Kevin Adebahr (Assist: Dan Przybyla) in der 55. Minute das 7:2, in der 59. Minute krönte Filip Krzak seine tolle Leistung mit dem 8:2-Endstand (Assists: Adam Suchomer, Ondrej Havlicek) .

Was für ein erfolgreicher Jahresabschluss für die Schwarz-Gelben: Die Truppe feierte ihren 17. Sieg im 18. Match und sicherte sich vorerst die Tabellenführung der Gruppe vor den Eisbären aus Burgau, die zwei Punkte hinter den Oberallgäuern stehen, aber auch eine Partie weniger absolviert haben. Das neue Jahr startet für die Schwarz-Gelben mit zwei Hammerpartien: Am 3. Januar tritt der ERC bei den Pfronten Falcons an, am Sonntag dann beim ärgsten Landesliga-Rivalen ESV Burgau 2000.

