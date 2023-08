1:7! Eispiraten unterliegen HC Å koda PlzeÅˆ im ersten Test

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr erstes Testspiel der Saison 2023/24 beim tschechischen Extraligisten HC Škoda Plzeň mit 1:7 verloren....

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr erstes Testspiel der Saison 2023/24 beim tschechischen Extraligisten HC Škoda Plzeň mit 1:7 verloren.

Das neu formierte Team um Cheftrainer Jussi Tuores verkaufte sich gegen den hochklassigen und ambitionierten Gegner, der bereits seit zwei Monaten auf dem Eis steht, jedoch teuer. Der nächste Test steht für die Westsachsen dann am kommenden Sonntag im heimischen Sahnpark gegen die KSW IceFighters Leipzig (27.08.2023 – 17:00 Uhr) an.

Die Eispiraten, die heute noch auf ihren leicht angeschlagenen Neuzugang Hayden Verbeek verzichten mussten, kamen gut in die Partie rein und wussten vor allem in der Defensive zu überzeugen. So kam der HC Škoda Plzeň nur zu wenigen hochkarätigen Möglichkeiten. Oleg Shilin im Kasten der Eispiraten stellte mit starken Paraden zudem sofort unter Beweis, welche Qualitäten er mitbringt. Auf der Gegenseite kamen die Westsachsen, gerade in zwei Überzahlsituationen, auch immer wieder zu guten Möglichkeiten, die allerdings ungenutzt blieben.

Im zweiten Durchgang drückte der Vorjahres-Playoff-Teilnehmer der tschechischen Extraliga dann ordentlich aufs Gaspedal und fanden einen Weg, Oleg Shilin binnen drei Minuten gleich drei Mal zu überwinden. Marek Soukup (24.), Krystof Hrabik (25.) und Ondrej Matys (26.) sorgten so für einen 0:3-Rückstand der Eispiraten nach 26 Minuten. Die Mannschaft von Jussi Tuores gab sich aber nicht auf und kämpfte sich in die Partie zurück. So war es Lucas Böttcher, der auf Vorarbeit von Felix Thomas eiskalt blieb und aus halblinker Position genau in den Winkel traf – 1:3 (30.). In ihrer ersten Überzahlsituation schafften es die Gastgeber allerdings, den alten Drei-Tore-Rückstand wiederherzustellen. Jakub Pour traf per Direktabnahme zum 1:4 (37.).

Auch im Schlussabschnitt hielten die Schützlinge von Jussi Tuores und Esbjörn Hofverberg lange dagegen und kämpften weiter wacker gegen den tschechischen Erstligisten. Nach 14 Minuten war dann aber auch im dritten Durchgang der Knoten auf Seiten der Tschechen geplatzt. Zunächst traf Aleksi Rekonen zum 1:5 (54.). Filip Jansa (57.) und erneut Aleksi Rekonen (58.) legten schließlich weiter nach und sorgten letztlich für den Endstand von 1:7.

Torfolge (0:0, 4:1, 3:0):

1:0 Marek Soukup (Krystof Hrabik) 23:06

2:0 Krystof Hrabik (Aleksi Laako, Petr Zámorský) 24:52

3:0 Ondrej Matys (David Kvasnicka) 25:26

3:1 Lucas Böttcher (Felix Thomas) 29:34

4:1 Jakub Pour (Luke Adam) 36:26 – PP1

5:1 Aleksi Rekonen (Jakub Pour) 53:11

6:1 Filip Jansa (Petr Zámosrký) 56:21

7:1 Aleksi Rekonen (Luke Adam) 57:14

4226 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten