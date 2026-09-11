17.000 Haie-Fans! Köln bezwingt vor Rekord-Kulisse auch den Champion, Noebels trifft und fühlt sich pudelwohl bei den Haien

Köln. (PM MagentaSport) Die Kölner Haie legen den perfekten Saisonstart in der Champions Hockey League hin (3 Spiele, 3 Siege, 8 Punkte).

Vor der Rekord-Kulisse von über 17.000 Zuschauern bezwingen die Haie den amtierenden Champion verdient mit 5:2. „Es ist einzigartig so viele Zuschauer zu haben“, freut sich Marcel Noebels, Ex-Meister-Berliner, der selbst einen tollen Start bei seinem neuen Klub hingelegt hat. „Ich habe zwei sehr gute Mitspieler und wir ergänzen uns sehr gut. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft da hinkommen, dass wir vier Reihen haben, die scoren können.“ Der neue Stürmer Noebels erzielte erneut 2 Tore.

Am kommenden Donnerstag startet die neue DEL-Saison mit dem Top-Duell zwischen dem Meister Eisbären Berlin und den Straubing Tigers (ab 19.00 Uhr live bei MagentaSort).

Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 3. Spieltag der Champions Hockey League präsentiert von MagentaSport.

Der große Auftakt in die neue DEL-Saison mit der Partie Eisbären Berlin gegen Straubing Tigers findet am 17. September statt – ab 19.00 Uhr live bei MagentaSport.

CHL- Spieltag 3: Kölner Haie – Frölunda Hockey Klub 5:2 – Vor Rekord-Kulisse! Köln bezwingt auch den Champion

Marcel Noebels, Kölner Haie, vor dem Spiel über den positiven Auftakt: “Es war ein sehr guter Start für uns. Gerade auswärts fünf Punkte zu holen gegen zwei Top-Teams ist für uns ein sehr wichtiges Wochenende gewesen. Jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen.”

Über seinen guten Auftakt bei den Haien: „Ich habe zwei sehr gute Mitspieler und wir ergänzen uns sehr gut. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft da hinkommen, dass wir vier Reihen haben, die scoren können.“ Über das Spiel gegen Frölunda: „Jetzt ist die beste Mannschaft Europas hier. Für uns wird wichtig sein einen guten Start zu haben, gut aus der Kabine zu kommen. Man kann nur erwarten, dass wir unser Bestes abrufen müssen, um hier eine Chance zu haben. Das Schöne ist, dass wir vor ausverkauften Haus spielen und die Chance haben zu gewinnen. Es ist einzigartig so viele Zuschauer zu haben.“





„Die Eishockey-Show“ – neu: ab 14. September wöchentlich!

Die Content-Serie #EishockeyDeutschland und „Die Eishockey-Show“ liefern noch mehr exklusive Einblicke und Hintergründe. bietet mit starken Feature-Beiträgen die inhaltliche Klammer bis zur Heim-WM, die ab dem 13. Mai ebenfalls bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt wird. Die Reihe verbindet monatlich deutsche Eishockey-Themen, aktuelle und in der Langzeitbetrachtung: Klubs und Köpfe aus der DEL, der Nationalmannschaft mit einem neuen Bundestrainer, die NHL-Legionäre, Frauen-Nationalmannschaft und Top-Talente.

„Die Eishockey-Show“ , mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann, widmet sich jeden Montag den aktuellen Themen und heißesten Stories – kompetent, emotional und humorvoll diskutiert. Sascha Bandermann wird als Moderator immer dabei sein, Basti Schwele und Rick Goldmann wechseln sich wöchentlich ab. Dazu sind auch immer wieder weitere Gäste aus dem deutschen Eishockey vorgesehen.

In der ersten Folge der Show steht am 14. September die große Saisonvorschau mit allen Hosts im Fokus. Auch in der „Eishockey-Show“ bekommen der Rück- und Ausblick aktueller Themen unter dem #EishockeyDeutschland und der Countdown zur Heim-WM 2027 ihren festen Platz mit eigener Rubrik. Verfügbar am Montagabend über die MagentaSport-Kanäle, Podcatcher, als Videoformat via Spotify, YouTube und MagentaTV.

Die CHL mit Berlin, Köln und Mannheim startet ebenfalls im September

In Europas Eishockey-Königsklasse gehen die deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim an den Start. In der Ligaphase mit sechs Spieltagen kämpfen die insgesamt 24 Teams um den Einzug ins Achtelfinale. MagentaSport zeigt in der Vorrunde sechs Partien der deutschen Vertreter und in der K.o.-Runde sieben Begegnungen live: Berlin gegen die Herning Blue Foxes am Sonntag, 13. September (live ab 17.45 Uhr).

Deutschland Cup 2026 als Meilenstein auf dem Weg zur Heim-WM 2027

Für die DEB-Männer ist auf dem Weg zur Heim-WM 2027 der Deutschland Cup 2026 vom 5. bis 8. November ein Meilenstein in der Vorbereitung – als Teil des IIHF European Cup of Nations. Gastgeber Deutschland, Lettland, Österreich und die Schweiz gehen im neuen Austragungsort Düsseldorf aufs Eis – alle Spiele live bei MagentaSport und MagentaTV. Zudem gibt’s ab Mitte April 2027 alle sieben Testspiele der Nationalmannschaft im Countdown zur WM.

Der große Saison-Höhepunkt steht vom 13. bis 30. Mai 2027 auf dem Programm: Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland! Die Spiele werden in den Spielorten Düsseldorf (PSD Bank Dome) und Mannheim (SAP Arena) ausgetragen – und das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Erzrivale Schweiz in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen vor erwarteten über 60.000 Eishockey-Fans. Ein gutes Omen: bereits bei der Heim-WM 2010 fand der Auftakt auf Schalke statt und das DEB-Team besiegte die USA mit 2:1 nach Verlängerung.

Nächste Eishockey-Generation im Fokus: Die U20-WM der Männer live aus Kanada

Auch Deutschlands Eishockey-Nachwuchs begleitet MagentaSport weiterhin live und zeigt die IIHF-U20-Weltmeisterschaft vom 26. Dezember 2026 bis 5. Januar 2027 aus Edmonton und Red Deer – mit allen deutschen Gruppenspielen sowie der K.o.-Runde live.

Eishockey live bei MagentaSport

Champions Hockey League

Donnerstag, 10.09.2026

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie – Frölunda Göteborg

Sonntag, 13.09.2026

ab 17.45 Uhr: Eisbären Berlin – Herning Blue Foxes

PENNY DEL | 1. Spieltag

Donnerstag, 17.09.2026

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Straubing Tigers

Freitag, 18.09.2026

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven, Red Bull München – Adler Mannheim, Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt

560 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht