Doppel-Derby-Wochenende fÃ¼r die Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Endlich wieder Derbyzeit in der Kasseler Eissporthalle!

Für die Kassel Huskies steht in den kommenden Tagen das erste von insgesamt vier Derby-Wochenenden der laufenden Saison an. Am Freitag gastieren ab 19:30 Uhr die Löwen Frankfurt in der Kasseler Eissporthalle, zwei Tage später reisen die Huskies nach Bad Nauheim.

„Wir freuen uns sehr auf das kommende Wochenende“, sagt Tim Kehler. Der Huskies-Trainer sieht in den kommenden beiden Spielen eine gute Gelegenheit für seine Mannschaft nach den zwei Auftaktniederlagen so richtig in der Saison anzukommen. „Die Emotionen aus einem Derby und die Zuschauer in der Halle können dabei einen wichtigen Einfluss auf unser Spiel haben“, erklärt Kehler.

EC Kassel Huskies vs. Löwen Frankfurt – Freitag, 8. Oktober um 19:30 Uhr – Eissporthalle Kassel

Die Löwen Frankfurt erwischten einen guten Start in die neue DEL2-Saison. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen rangieren die Südhessen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Sowohl in Freiburg als auch gegen Kaufbeuren konnten sich die Löwen nach 60 Minuten durchsetzen.

In der vergangenen Saison endete die Derbyserie (so wie übrigens auch der gesamte DEL2-Vergleich) ausgeglichen. Schlechte Erinnerungen werden die Frankfurter noch an das erste Duell in der vergangenen Saison haben. Beim unvergessenen 7:0-Derbysieg fehlten aus Kasseler Sicht nur die Zuschauer. Die sind nun endlich wieder dabei. „Für manche unserer Spieler ist es das erste Derby vor Zuschauern, das ist etwas ganz Besonderes“, erklärt Kehler. Seine Mannschaft ist bereit und freut sich auf das Duell mit den Löwen.

Wer sich den ersten Derbysieg der noch frischen Saison sichert, zeigt sich am Freitag ab 19:30 Uhr.

Tickets für die Partie gibt es sowohl über die Homepage der Huskies als auch am Fanshop an der Eissporthalle.

EC Bad Nauheim vs. EC Kassel Huskies – Sonntag, 10. Oktober um 18:30 Uhr – Colonel-Knight-Stadion

Nach dem kürzlichen Duell in der Vorbereitung folgt nun das erste Saison-Aufeinandertreffen zwischen Huskies und Roten Teufeln. Die Wetterauer um Trainer Harry Lange starteten mit zwei Heimspielen in die neue Saison. Und sowohl bei der Niederlage in Verlängerung gegen Landshut als auch beim Sieg gegen die Lausitzer Füchse trennte beide Teams nur einen Treffer. Tim Kehler schätzt den sonntägigen Gegner wie folgt ein: „Bad Nauheim hat ein deutlich verbessertes Team zum Vorjahr. Sie spielen ein schnelleres Spiel und haben gute Import-Stürmer dazubekommen.“

Nach der knappen Niederlage beim abschließenden Testspiel in Bad Nauheim sind die Huskies heiß auf eine Revanche. Ob die Revanche gelingt, wird sich am Sonntag in der Wetterau zeigen.

Tickets für das Spiel gibt es über die Website des EC Bad Nauheim. Dazu wird die Partie bei SpradeTV im Livestream übertragen.

Die Lage im Rudel

Die Mannschaft von Tim Kehler freut sich auf die beiden kommenden Duelle mit den hessischen Rivalen. Nach einer intensiven und konzentrierten Trainingswoche ist das Rudel bereit für das erste Heim-Derby mit Zuschauern seit 608 Tagen. Jerry Kuhn wird dabei aller Voraussicht nach sowohl gegen Frankfurt als auch in Bad Nauheim starten. Bei Kuhns Vorderleuten wird es noch Entscheidungen am Spieltag geben.