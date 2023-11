1:6 Erfolg: Gladiators entfÃ¼hren 3 Punkte aus Amberg

Artikel anhören Erding. (PM TSV) Die richtige Antwort haben die Erding Gladiators auf die 1:4 Pleite gegen den TEV Miesbach gegeben. Sie entschieden das...

Erding. (PM TSV) Die richtige Antwort haben die Erding Gladiators auf die 1:4 Pleite gegen den TEV Miesbach gegeben.

Sie entschieden das schwierige Spiel beim ERSC Amberg letztendlich souverän mit 1:6 für sich.

Vor knapp 550 Zuschauer tat sich die Schütz-Truppe in den ersten 20 Minuten schwer. Amberg war besser im Spiel und erspielte sich die ein oder andere gute Torgelegenheit. Doch Patrick Mayer im Gehäuse der Gladiators zeigte eine famose Partie. Trotz der Überlegenheit der Hausherren hatte auch der TSV gute Torchancen. So vergaben Paul Wallek, Tobias Cramer – der sein Saisondebüt bei den Senioren gab – sowie Michael Franz freistehend vor Wild Lions Torhüter Janick Engler. Kurz vor dem Drittelende ging Amberg nicht unverdient in Führung. Vom Bully weg erzielte Marco Pronath das 1:0.

Wie verwandelt kam der Tabellenführer nach der Pause aus der Kabine. Laufstark, konzentriert und mit Zug zum Tor übernahm man das Zepter. Folgerichtig gelang Rudi Lorenz der Ausgleichstreffer, der die Scheibe aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Auch in der Folge spielte Erding dominant und drängte auf die Führung. Diese gelang Florian Zimmermann in der 31. Spielminute. Mit dem 1:2 ging es in die zweite Pause.

Im letzten Abschnitt setzte Erding seine souveräne Leistung fort. Amberg kam – auch in Überzahl – zu kaum einer Chance. Erding dagegen nutzte nun seine Chancen konsequent aus. In Überzahl markierte Erik Modlmayr mit seinem Tor zum 1:3 die Vorentscheidung. Der Torhunger der Herzogstädter war allerdings noch nicht gestillt. Mark Waldhausen, Tomas Plihal sowie Simon Franz schraubten das Ergebnis auf den Endstand von 1:6. Letztendlich bezwangen die Erding Gladiators den ERSC Amberg aufgrund einer Leistungssteigerung ab dem zweiten Drittel verdient mit 1:6.

Das nächste Heimspiel der Herzogstädter steigt am Freitag, 01.12.2023 ab 20 Uhr gegen den EC Pfaffenhofen.

