1:6! Eispiraten gehen in Dresden unter

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Tiefe Enttäuschung bei den Eispiraten Crimmitschau.

Die Westsachsen unterlagen den Dresdner Eislöwen in ihrem Auswärtsderby am heutigen Sonntagabend mit 1:6 und verpassten es somit, wichtige Zähler im Kampf um die Pre-Playoffs einzufahren. Bereits am Freitag unterlagen die Mannen von Cheftrainer Marian Bazany den Lausitzer Füchsen mit 1:3. Das einzige Crimmitschauer Tor am heutigen Abend erzielte Jasper Lindsten zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich im ersten Drittel.

Die Eispiraten bedanken sich an dieser Stelle bei allen Fans für die Unterstützung in der Dresdner JOYNEXT Arena und wünschen diesen eine sichere Heimreise.

Torfolge (2:1, 3:0, 1:0):

1:0 Adam Kiedewicz (Yannick Drews, Simon Karlsson) 06:26 1:1 Jasper Lindsten (Henri Kanninen, Dominic Walsh) 14:03 2:1 Tomas Andres (David Rundqvist, Johan Porsberger) 14:39 3:1 Adam Kiedewicz (David Suvanto, Vladislav Filin) 20:23 4:1 Philipp Kuhnekath (Jussi Petersen) 25:31 5:1 Johan Porsberger (Simon Karlsson, David Rundqvist) 37:15 6:1 Jussi Petersen (Maximilian Kolb) 51:42

Zuschauer: 4.412



