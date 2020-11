Ã–sterreichs U20 startet in die Vorbereitung

St. Pölten (PM ÖEHV) Am Montag haben die Vorbereitungen der österreichischen U20-Nationalmannschaft in St. Pölten begonnen. Aus dem geplanten Vier-Nationen-Turnier wurden aufgrund der aktuellen...

St. Pölten (PM ÖEHV) Am Montag haben die Vorbereitungen der österreichischen U20-Nationalmannschaft in St. Pölten begonnen. Aus dem geplanten Vier-Nationen-Turnier wurden aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation zwei Länderspiele gegen Ungarn.

Die angespannte Situation um Covid-19 sowie die stetig steigenden Zahlen an Coronavirus-Infizierten in ganz Europa haben aus dem Vier-Nationen-Turnier für die U20-Nationalmannschaften Österreichs, Lettlands, Weißrusslands und Dänemarks ein Länderspieldoppel gegen Ungarn im Sport.Zentrum Niederösterreich in St. Pölten werden lassen. Beide Spiele werden live von ORF Sport+ und LAOLA1.at übertragen.

„Aus medizinischer und gesundheitspolitischer Sicht sind die kurzfristigen Absagen der ursprünglich teilnehmenden Nationen verständlich. Mit Ungarn hatten wir einen guten Austausch und wir sind froh, dass wir diese zwei Länderspiele austragen können. Als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Dezember sind für uns alle möglichen Trainings- und Wettkampftage von großer Bedeutung“, sagt Sportdirektor Roger Bader.

Die österreichische U20-Nationalmannschaft, unter anderem mit den beiden NHL-Draftpicks Marco Rossi und Thimo Nickl, hat sich am Montagnachmittag in St. Pölten getroffen und als erste Maßnahme wurden bei allen Teammitgliedern Antigen-Schnelltests sowie PCR-Testungen durchgeführt. Nach negativen Ergebnissen bei den Schnelltests wurden die Kabinen bezogen und das erste Eistraining absolviert.

Spieler und Betreuer werden in dieser Woche erste Erfahrungen mit einer „Bubble“ – der Aufenthalt ist nur im Sportzentrum und in der Eishalle gestattet, externe Personen werden auf das Nötigste limitiert und kommen nicht mit den Mannschaften in Kontakt – machen, die es vor allem bei der IIHF Weltmeisterschaft in Kanada strikt einzuhalten gilt.

Aufgrund der aktuellen und seit 3. November gültigen Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung sind an den beiden Spieltagen am Donnerstag und Freitag keine Zuschauer im Sport.Zentrum Niederösterreich zugelassen. Um die Kontakte mit externen Personen möglichst gering zu halten, hat sich der Österreichische Eishockeyverband auch dazu entschlossen, das Betreten der Eishalle nur den für die Spielabwicklung erforderlichen Personen, dem offiziellen Fotografen (GEPA pictures) sowie dem für die TV-Übertragungen durch LAOLA1.at und den ORF benötigten Personal zu ermöglichen.

U20-Nationalmannschaft Herren

02. – 07.11.2020: U20 Cup

Ort: St. Pölten

Teilnehmer: Österreich, Ungarn

Spielplan

05.11.2020, 17:00 Uhr: Österreich – Ungarn (live ORF und LAOLA1.at)

Live-Link: https://www.laola1.at/de/ott/de-at/playerpage/267283

06.11.2020, 13:00 Uhr: Österreich – Ungarn (live ORF und LAOLA1.at)

Live-Link: https://www.laola1.at/de/ott/de-at/playerpage/267949

www.eishockey.at

06. – 12.12.2020: Vorbereitung auf die U20-Weltmeisterschaft

Ort: Österreich

Meetings, Gespräche, Teambuilding, Eistrainings, PCR-Tests

13. – 24.12.2020: Vorbereitung auf die U20-Weltmeisterschaft

Ort: Edmonton/Kanada

13.12.2020: Flug nach Kanada

18.12.2020: Start des Eistrainings

Vorbereitungsspiele

21.12.2020, 12:00 Uhr (MEZ: 21.12.2020, 20:00 Uhr): Deutschland – Österreich

23.12.2020, 12:00 Uhr (MEZ: 23.12.2020, 20:00 Uhr): Österreich – Slowakei

25.12.2020 – 05.01.2021: 2021 IIHF U20 Herren Weltmeisterschaft Top Division

Ort: Rogers Place in Edmonton/Kanada

Gruppe A: Kanada, Finnland, Schweiz, Slowakei, Deutschland

Gruppe B: Russland, Schweden, USA, Tschechien, Österreich

Spielplan

26.12.2020, 19:30 Uhr (MEZ: 27.12.2020, 03:30 Uhr): USA – Österreich

28.12.2020, 16:00 Uhr (MEZ: 29.12.2020, 00:00 Uhr): Österreich – Schweden

29.12.2020, 19:30 Uhr (MEZ: 30.12.2020, 03:30 Uhr): Österreich – Russland

31.12.2020, 12:00 Uhr (MEZ: 31.12.2020, 20:00 Uhr): Tschechien – Österreich

02.01.2021: Viertelfinale

04.01.2021: Halbfinale

05.01.2021: Finalspiele

Durch die Absage aller anderen U20-WM-Turniere für die Saison 2020/21 wird es in diesem Jahr weder Auf- noch Absteiger geben. Daher werden in Edmonton auch keine Relegationsspiele der Gruppenfünften stattfinden. Alle Teilnehmer werden auch in der Saison 2021/22 in der IIHF Top Division der U20 in Kanada spielen.