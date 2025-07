15 Jahre: KSW IceFighters Leipzig feiern Geburtstag

Leipzig. (PM IceFighters) Am Samstag, dem 12. Juli 2025, sind die KSW IceFighters genau 15 Jahre alt.

Seit nunmehr eineinhalb Jahrzehnten halten sie die Fahne des Eishockeys in Leipzig hoch und setzen damit die über 100-jährige Geschichte dieses Sports in der Messestadt fort.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte Leipzig zu den ersten deutschen Städten, in denen Eishockey bzw. das damit verwandte Bandy gespielt wurde. Der damalige Leipziger Sportclub zählte zu den erfolgreichsten deutschen Teams. In den 1950er Jahren war die Eissportgemeinschaft Leipzig kurzzeitig eine der besten Mannschaften der DDR, wurde aber „auf Geheiß von oben“ wieder aufgelöst. Der 1970 gefasste Beschluss der Staatsführung, bis auf zwei alle anderen Eishockeystandorte zu schließen, traf auch Leipzig, wo sich der schnellste Mannschaftssport der Welt erst einige Jahre nach der Wiedervereinigung wieder etablierte. Dem EHC Leipziger Eislöwen (1998-2003) folgten die Blue Lions Leipzig (2003-2010).

„Die Jahre vor Gründung der IceFighters waren geprägt von Licht und Schatten – vor allem die wirtschaftliche Basis war, wie auch an anderen Standorten, nicht allzu robust. Doch eine Konstante gab es – die Leidenschaft der Eishockeyfans in unserer Stadt und der Region. Nicht zuletzt dies war für die Gesellschafter und Geschäftsführung Motivation, den Standort nicht nur zu erhalten, sondern dem Leipziger Profieishockey ein solides wirtschaftliches, organisatorisches und sportliches Fundament zu verschaffen. Und heute – nach 15 Jahren IceFighters – können wir festhalten, dass uns das mittlerweile gelungen ist. Dafür sei den Gesellschaftern, der Stadt Leipzig, den Sponsoren und Partnern, dem Team, den Mitarbeitern und vor allem natürlich den tausenden IceFighters-Anhängern gedankt. Gemeinsam mit unserem Stammverein – dem Leipziger Eissport-Club, der auch in Kürze sein 15-jähriges Jubiläum begeht – wollen und werden wir den Standort Leipzig als deutlich wahrnehmbaren Punkt auf der deutschen Eishockey-Landkarte fixieren“, sagt IceFighters-Geschäftsführer Thomas Potrzebski.

„Mit Platz drei in der Hauptrunde der Oberliga Nord und dem Erreichen des Viertelfinals in den Oberliga-Playoffs haben wir in der vergangenen Saison unsere sportlichen Ziele erreicht und eine gewisse Euphorie ausgelöst. Das konnten wir nicht nur an den gestiegenen Zuschauerzahlen, sondern auch an deutlich gewachsenen Sponsoringerlösen ablesen. Mit diesem Rückenwind nehmen wir die kommende Saison in Angriff und sind optimistisch, dass wir auch in der Spielzeit 2025/2026 attraktives und erfolgreiches Eishockey bieten werden“, ergänzt André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig.

Aufgrund der Sommerpause verzichten die KSW IceFighters auf eine zentrale Festveranstaltung zum Jubiläum. „Wir begehen den Geburtstag mit kleinen, aber feinen Aktionen. So gibt es eine 15-Jahre-Sonderkollektion bei den Merchandising-Artikeln, wofür wir ein spezielles Jubiläumslogo entwickelt haben. In unserem Online-Fanshop gibt es ab Samstag auf viele Artikel 15 Tage lang 15 Prozent Rabatt. Außerdem versteigern wir zwei historische Trikots mit den Unterschriften aller Spieler des damaligen Teams für einen guten Zweck. Besonderes Highlight wird allerdings eine Auktion, bei der maximal 30 Fans unsere Spieler in bisher nicht gekannter Nähe treffen und noch besser kennenlernen können“, so André Schilbach.

Näheres zu den Jubiläums-Aktionen in der am Samstag startenden Geburtstagswoche erfahren die Fans und Interessenten auf der Website www.icefighters.de sowie auf den Social-Media-Kanälen der KSW IceFighters Leipzig.

