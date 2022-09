1:5! Eispiraten verlieren Testderby in WeiÃŸwasser

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben heute das Testspiel gegen die Lausitzer Füchse mit 1:5 verloren. Den einzigen Treffer aus Sicht der Crimmitschauer...

Die Eispiraten fanden schwer ins Spiel hinein, weshalb sich folgerichtig Weißwasser besser im Drittel der Piraten festsetzen konnte. Daraufhin entstanden einige Chancen für die Gastgeber, welche nicht genutzt wurden. In der siebten Spielminute geschah dem Eispiraten-Keeper Ilya Sharipov ein Fehler, als er den Puck nicht geklärt bekam. Diesen Fehler nutzte Hunter Garlent und schob locker ein – 0:1.

In den ersten zehn Minuten des zweiten Drittels konnten die Crimmitschauer sich von einer besseren Seite zeigen. Nach zwei aufeinanderfolgenden Strafen, die unbeschadet überstanden wurden, kämpfte Crimmitschau weiter und belohnte sich in der 39. Spielminute mit dem 1:1 durch Willy Rudert. Doch die Füchse aus Weißwasser reagierten schnell und konnten im direkten Anschluss durch Roope Mäkitalo (39.) den Führungstreffer zum 1:2 erzielen.

Zu Beginn des letzten Drittels sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, doch in der 49. Spielminute konnte Louis Anders mit einem Rebound, durch die Beine von Ilya Sharipov, zum 1:3 einnetzen. Es folgte keine wirkliche Reaktion der Eispiraten. Vereinzelt entstanden Chancen, welche aber nicht nennenswert waren. In der 57. Spielminute bekamen die Füchse aus Weißwasser erneut ein Powerplay zugesprochen, welches sie auch direkt nutzten und durch Lane Scheidl auf 1:4 erhöhten. Kurz vor dem Ende nutzte Weißwasser eine weitere Unaufmerksamkeit der Eispiraten und erzielten in Person von Hunter Garlent den Siegtreffer zum 1:5.

Torfolge (1:0, 1:1, 3:0):

1:0 Hunter Garlent (Thomas Gauch) 13:35 SH1 1:1 Willy Rudert (Lucas Böttcher, Felix Thomas) 38:21 2:1 Roope Mäkitalo (Hunter Garlent, Kristian Blumenschein) 38:46 3:1 Louis Anders (Maximilian Adam, Thomas Gauch) 48:10 4:1 Lane Scheidl (Hunter Garlent, Maximilian Adam) 57:02 PP1 5:1 Hunter Garlent (Maximilian Adam, Toni Ritter) 59:43

Zuschauer: 902