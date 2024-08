1:5! Eispiraten unterliegen PlzeÅˆ im dritten Test

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Test-Heimspiel gegen den HC Škoda Plzeň vor 1.600 Zuschauern im Sahnpark mit 1:5 verloren. Trotz ansprechender Leistung und...

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Test-Heimspiel gegen den HC Škoda Plzeň vor 1.600 Zuschauern im Sahnpark mit 1:5 verloren.

Trotz ansprechender Leistung und einer Vielzahl an guten Möglichkeiten, mussten die Westsachsen ihre erste Testspielniederlage der Pre-Season einstecken. Das Tor für die Eispiraten erzielte Scott Feser noch im ersten Drittel.

Jussi Tuores stand das gleiche Personal wie auch schon am vergangenen Sonntag gegen Leipzig zur Verfügung. Weiterhin ohne Mario Scalzo (Aufbautraining nach Schulter-OP) und Dominic Walsh (Augenprobleme) waren die Eispiraten von Beginn an gefordert, um die hochkarätig besetzten Tschechen in Schach zu halten. Dennoch dauerte es nicht einmal drei Minuten, ehe das Team des HC Škoda Plzeň erstmals jubeln durfte. Im Nachstochern beförderte Miroslav Indrak den Puck über die Torlinie – 0:1 (3.).

Die Westsachsen arbeiteten sich aber in dieses Spiel hinein und kamen selbst zu guten Abschlüssen. Zunächst konnten sich die Tuores-Schützlinge im Powerplay nicht belohnen, kurze Zeit später scheiterten erst Lukas Wagner und dann Vinny Saponari an Nick Malik. Einen schnellen Angriff über die beiden Kanadier Christophe Lalancette und Olivier Archambault verwertete der Schwede Tim Söderlund in der 15. Minute schließlich konsequent zum 0:2. Die hartnäckigen Hausherren reagierten aber prompt auf den zweiten Treffer der Gäste – Tim Lutz bediente Scott Feser, der Nick Malik mit seinem Schuss in den Winkel keine Abwehrchance ließ – 1:2 (18.).

Die Eispiraten spielten auch im zweiten Durchgang munter mit und versteckten sich keinesfalls. Dennoch blieb der HC Škoda Plzeň spielbestimmend und konnte mit einem schnellen Doppelschlag weiter erhöhen. Ondrej Matys traf in der 32. Minute zum 1:3, nur drei Minuten später sorgte Christophe Lalancette am langen Pfosten für das 1:4 (35.). Chancen für die Westsachsen waren aber auch im Nachgang da. Teilweise schön herausgespielt, konnten die Crimmitschauer aber vor dem Tor keinen Ertrag erzielen. Tobias Lindberg scheiterte zusätzlich mit seinem Penaltyschuss an Nick Malik.

Die Eispiraten erspielten sich gerade zu Beginn des Schlussdrittels immer mehr Feldvorteile und hatten längst deutlich mehr Torabschlüsse, als die dennoch spielbestimmenden Gäste aus der Extraliga. Nick Malik, Nationaltorhüter der Tschechen, parierte immer wieder bärenstark und ließ somit keinen weiteren Treffer für die Tuores-Schützlinge zu. Auf der Gegenseite war es ein blitzsauberer Konter, der nach 56 Minuten letztlich die Vorentscheidung brachte. Sehenswert bedient, konnte Miroslav Hindrak frei vor Oleg Shilin zum 1:5-Endstand einschießen.

Die Eispiraten ernteten für ihren Auftritt im Nachgang viel Applaus von den Rängen. Heute in einer Woche steht dann das Rückspiel in Plzeň an. Am Freitag, den 6. September fällt um 19.00 Uhr der erste Puck in der Logspeed CZ Arena.

Torfolge (1:2, 0:2, 0:1):

0:1 Miroslav Indrak 02:31 0:2 Tim Söderlund (Christophe Lalancette, Olivier Archambault) 14:12 1:2 Scott Feser (Tim Lutz, Lukas Wagner) 17:59 1:3 Ondrej Matys (Radek Muzik) 31:28 1:4 Christophe Lalancette (Daniel Malak, Olivier Archambault) 34:18 1:5 Miroslav Hindrak 55:15

Zuschauer: 1.600