1:5! DEB-Team chancenlos gegen die USA – Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Frankreich

Mailand. (EM) Die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer hat beim olympischen Eishockeyturnier das dritte Vorrundenspiel gegen die USA mit 1:5 verloren.

USA gelingt Führung acht Sekunden vor der Pause

Mit Franzreb im Tor startete das DEB-Team ins Spiel und der hatte schon nach wenigen Sekunden alle Mühe mit einer Glanztat einen frühen Rückstand zu verhindern. Die erste Chance für das Team von Bundestrainer Harold Kreis hatte Reichel (5.), der aber nicht die Lücke fand. Kälbles Strafe (8.) überstand das DEB-Team mit einem starken Unterzahlspiel und einem wachsamen Franzreb unbeschadet. Die USA erhöhten danach die Schlagzahl. Erneut verhinderte Franzreb gegen Guentzel (Pfosten) und Tkachuk (14.) den Rückstand mit einem Top-Reflex. Dessen Gegenüber Hellebuyck parierte gegen Mo Müllers Schuss (17.) von der blauen Linie. Das gute erste Drittel der deutschen Mannschaft wurde nicht mit dem torlosen Unentschieden belohnt. Acht Sekunden vor der Pausensirene traf Werenski aus dem Bullykreis ins lange Eck zum 1:0 für die USA.

„Beim Gegentor hätten wir den Verteidiger besser decken müssen. Wir müssen einfach zusammenhalten und unser Spiel weitermachen“, erklärte Tim Stützle im ZDF beim Gang in die Kabine.

Matthews und Faber legen nach

Nur 50 Sekunden nach Wiederbeginn kassierte Eichel die erste USA Strafe. Im Powerplay aber verhinderte erstmal Franzreb gegen Larin das zweite Tor der US-Boys. Und auch gegen den von der Strafbank kommenden Eichel verhinderte Franzreb Schlimmeres. Allerdings kassierte Wissmann in dieser Szene die nächste Strafe der Deutschen. 22 Sekunden später drückte Superstar Matthews den Puck zum 2:0 über die Torlinie. Werenski kassierte die nächste US-Strafe nach Stockschlag gegen Reichel. Seiders Schlagschüsse (27. / 28.) verfehlten nur knapp ihr Ziel. Wieder vollzählig behielten die die USA die Regie im Spiel. Fast folgerichtig, aber dennoch sehr ärgerlich für das DEB-Team der dritte Treffer der USA. Fabers Schuss (38.) kam auf Franzrebs Tor und möglicherweise sogar noch abgefälscht landete der Puck zum dritten Mal im DEB-Kasten. Mit der 3:0 Führung für die USA ging es in die zweite Pause.

Stützle mit dem Ehrentreffer

Keine zwei Minute waren im letzten Drittel gespielt, als Thompson mit einem Schlagschuss auf 4:0 stellte. Die USA blieben gnadenlos: Matthews erhöhte am kurzen Eck lauernd in der 48. Minute auf 5:0. Der Zahn der Deutschen war damit endgültig gezogen. Es ging nun „nur“ noch um Schadensbegrenzung. McAvoy (50.) mit einem Bauerntrickversuch verpasste das halbe Dutzend. Treffsicherer dann Stützle, der in der 52. Minute aus der halblinken Position über die Fanghand von Hellebuyck den deutschen Ehrentreffer markierte. Matt Tkachuks Strafe (56.) verstrich wirkungslos. Es blieb bei einem insgesamt verdienten 5:1 Sieg der USA.

Frankreich wartet in der Quali

Die USA haben sich mit dem Sieg den Gruppensieg gesichert. In der Qualifikationsrunde trifft das Kreis-Team nun am Dienstag auf Frankreich. Die Franzosen bezogen gegen Kanada heute eine 2:10 Packung.

Die Stimmen zum Spiel folgen in einem gesonderten Bericht.

