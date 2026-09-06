1:5! Dämpfer für die Ice Tigers gegen Ingolstadt

Nürnberg. (EM) Die Nürnberg Ice Tigers haben das Duell gegen den Ligarivalen ERC Ingolstadt mit 1:5 deutlich verloren.

Die Gäste aus der Audistadt erwischten einen super Start ins Spiel. Barber eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack nach 67 Sekunden mit dem 0:1 und nochmals nach 3:17 Minuten mit dem 0:2.

Ellis von der blauen Linie (28.) und Routinier Pietta (29.) erhöhten per Doppelschlag binnen 18 Sekunden auf 0:4. Und es kam noch besser für die Schanzer: Smallwodd gelang in der 34. Minute sogar das 0:5. Meireles Anschlusstreffer (36.) war am Ende nach torlosem Schlussdrittel nur noch der Ehrentreffer.

Bei den Ice Tigers fehlten Nationalstürmer Samuel Dove-McFalls und Josef Eham krankheitsbedingt. Aus Landshut konnte mit Förderlizenzspieler Seonwoo Park ein weiterer Spieler im Kader begrüßt werden.

Ingolstadt bestreitet sein letztes Vorbereitungsspiel vor dem DEL-Auftakt am kommenden Samstag bei den Löwen Frankfurt. Nürnberg trifft zeitgleich beim Probonio Cup in Kassel auf die Iserlohn Roosters.

Ab dem 18. September starten dann beide Teams in die neue DEL-Saison. Nürnberg empfängt Augsburg und Ingolstadt ist in Iserlohn gefordert.

Nürnberg Ice Tigers – ERC Ingolstadt 1:5

Tore: 0:1 (01:07) Barber (Abbandonato), 0:2 (03:17) Barber (Keating), 0:3 (27:56) Ellis (Pietta), 0:4 (28:14) Pietta (Ellis/Pul), 0:5 (33:12) Smallwood (Ellis/Agostino), 1:5 (35:10) Meireles (Spezia/Barratt) 5-4PP

Strafen: 10 – 6

Zuschauer: 2189

518 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht