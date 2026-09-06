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Home Deutschland DEL ERC Ingolstadt 1:5! Dämpfer für die Ice Tigers gegen Ingolstadt
ERC IngolstadtNürnberg Ice Tigers

1:5! Dämpfer für die Ice Tigers gegen Ingolstadt

6. September 20261 Mins read103
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Ingolstadts #23 Jaki Smallwood (re.) und Nürnbergs #8 Noah Samanski (links). Foto: © ISPFD
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Nürnberg. (EM) Die Nürnberg Ice Tigers haben das Duell gegen den Ligarivalen ERC Ingolstadt mit 1:5 deutlich verloren.

Die Gäste aus der Audistadt erwischten einen super Start ins Spiel. Barber eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack nach 67 Sekunden mit dem 0:1 und nochmals nach 3:17 Minuten mit dem 0:2.
Ellis von der blauen Linie (28.) und Routinier Pietta (29.) erhöhten per Doppelschlag binnen 18 Sekunden auf 0:4. Und es kam noch besser für die Schanzer: Smallwodd gelang in der 34. Minute sogar das 0:5. Meireles Anschlusstreffer (36.) war am Ende nach torlosem Schlussdrittel nur noch der Ehrentreffer.

Bei den Ice Tigers fehlten Nationalstürmer Samuel Dove-McFalls und Josef Eham krankheitsbedingt. Aus Landshut konnte mit Förderlizenzspieler Seonwoo Park ein weiterer Spieler im Kader begrüßt werden.

Ingolstadt bestreitet sein letztes Vorbereitungsspiel vor dem DEL-Auftakt am kommenden Samstag bei den Löwen Frankfurt. Nürnberg trifft zeitgleich beim Probonio Cup in Kassel auf die Iserlohn Roosters.

Ab dem 18. September starten dann beide Teams in die neue DEL-Saison. Nürnberg empfängt Augsburg und Ingolstadt ist in Iserlohn gefordert.

Nürnberg Ice Tigers – ERC Ingolstadt 1:5
Tore: 0:1 (01:07) Barber (Abbandonato), 0:2 (03:17) Barber (Keating), 0:3 (27:56) Ellis (Pietta), 0:4 (28:14) Pietta (Ellis/Pul), 0:5 (33:12) Smallwood (Ellis/Agostino), 1:5 (35:10) Meireles (Spezia/Barratt) 5-4PP
Strafen: 10 – 6
Zuschauer: 2189

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