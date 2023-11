14:0 Heimsieg des Hessenliga-Teams vor rund 150 Zuschauern

Artikel anhören Bad Nauheim. (PM RT Bad Nauheim) Mit sage und schreibe 14:0 (5:0, 5:0, 4:0) besiegten am heutigen Sonntagabend vor gut 150 begeisterten...

Bad Nauheim. (PM RT Bad Nauheim) Mit sage und schreibe 14:0 (5:0, 5:0, 4:0) besiegten am heutigen Sonntagabend vor gut 150 begeisterten Fans im Colonel-Knight-Stadion die Roten Teufel die bis dato punktgleichen Löwen aus Frankfurt im Topspiel der Hessenliga und holen sich damit eindrucksvoll die alleinige Tabellenführung.

„Wir haben von der ersten Sekunde an Druck gemacht und den Gegner nie ins Spiel kommen lassen. Kompliment an meine Mannschaft“, so ein sehr zufriedener RT-Coach Martin Flemming nach dem Schlusspfiff.

Die Gastgeber waren von Beginn an hellwach und hatten nach nicht einmal einer Spielminute bereits zwei Hochkaräter auf dem Schläger, es dauerte jedoch bis zur 5. Minute, ehe Marcel Rost den Torreigen eröffnete. Von den Löwen war so gut wie nichts zu sehen, es war erneut Rost, der knapp zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Bad Nauheim gab den Ton an, bestimmte das Tempo und ließ die Löwen lediglich hinterher laufen. Folge war das 3:0 durch Krau (12.) sowie das 4:0 durch Flemming gut zwei Minuten später. Noch vor der ersten Pause stellte Müller mit einem Powerplay-Treffer gar auf 5:0, womit die Partie im Grunde genommen bereits vorentschieden war.

Denn auch im Mitteldrittel folgte kein Aufbäumen der Gäste, die kaum einmal vor den Kasten von RT-Goalie Nils Flemming kamen. Sein Pendant gegenüber hatte unterdessen genügend Arbeit zu erledigen, aber auch er war bei den nächsten Gegentreffern (2x Voskresenskij, Franz, Steinschneider und Schröer) zum 10:0 nach 40 Spielminuten machtlos (nach dem 7:0 verließ Frankfurts Torhüter Josh Bauer entnervt das Frankfurter Gehäuse und Benjamin Dorn kam zum Zuge). Das Match war aber so oder so gelaufen, es folgten im letzten Drittel lediglich ein paar unnötige Szenen mit Strafzeiten auf beiden Seiten, was die souveränen Schiedsrichter jedoch stets im Blick und mit den richtigen Ansagen im Griff hatten. Tore sollten aber auch noch (für die Hausherren) fallen – und es waren zum Teil sehr klug und schön herausgespielte Treffer der Roten Teufel, die sich nach diesem eindrucksvollen Sieg die Tabellenführung zu recht alleinig holen und ihrem Goalie Nils Flemming damit den ersten Shutout der Saison sicherten.

Weiter geht es in der Hessenliga für die Kurstädter am 25.11. mit dem Auswärtsspiel bei der Eintracht aus Frankfurt (20.15 Uhr), das nächste Heimspiel bestreitet man am 23.12. ab 17.45 Uhr gegen den Topfavoriten EJ Kassel, dann steht also das nächste Topspiel auf dem Programm im Colonel-Knight-Stadion.

RT Bad Nauheim – Löwen Frankfurt 1b 14:0 (5:0, 5:0, 4:0)

Tore:

1:0 (04:02) Marcel Rost (Stark, F. Flemming)

2:0 (06:24) Marcel Rost (Markus Rost, F. Flemming)

3:0 (11:03) Krau (Frings)

4:0 (13:35) F. Flemming (Marcel Rost, Stark)

5:0 (18:58) Müller (Haskins, Krau) PP1

6:0 (21:44) Voskresenskij (Müller, Krau)

7:0 (22:35) Franz (Schröer)

8:0 (32:33) Steinschneider (Müller, Krau)

9:0 (33:31) Schröer (Franz)

10:0 (35:22) Voskresenskij (Krau, Müller)

11:0 (41:59) Voskresenskij (Müller, Krau)

12:0 (43:49) Stark (Marcel Rost, F. Flemming)

13:0 (44:45) F. Flemming (Marcel Rost, Steinschneider)

14:0 (51:14) Schröer (Müller, N. Flemming)

Strafminuten: RTBN 14 / LFF 18

