1:4! Eispiraten unterliegen Spitzenreiter Kassel

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel beim EC Kassel Huskies mit 1:4 verloren.

Die Westsachsen mussten sich damit dem Spitzenreiter der DEL2 geschlagen geben. Das einzige Crimmitschauer Tor erzielte Rihards Marenis im zweiten Durchgang.

Cheftrainer Jussi Tuores, der wieder auf Christian Schneider im Tor vertraute, musste vor dem Duell mit dem Ligaprimus nicht nur auf Tim Lutz (Reha nach Unterkörperverletzung) und Dominic Walsh (Augenprobleme) verzichten, sondern auch die Ausfälle von Thomas Reichel (Unterkörperverletzung) und des kurzfristig, angeschlagenen Colin Smith hinnehmen.

Mit deutlich verändertem Lineup erwischten die Eispiraten schließlich gar keinen guten Start in ihr Gastspiel. Bereits nach 20 Sekunden waren es die Hausherren, in Person von Goldhelm Ryan Olsen, zur frühen Führung einschossen – 0:1 (1.). Die Gastgeber nahmen den Schwung direkt mit und konnten bereits nach drei Minuten erneut jubeln. Darren Mieszkowski schoss zum 0:2 ein – Anlass für Jussi Tuores eine Auszeit zu nehmen und seine Schützlinge wachzurütteln. In der Folge blieben die Huskies zwar spielbestimmend, jedoch verteidigten die Gäste kompakter und wussten offensiv immer wieder zu gefallen. Scott Feser und Vinny Saponari konnten jedoch nicht einschießen.

Im Mitteldrittel verflachte das Spiel zunehmend. Während sich die Eispiraten im Offensivgang extrem schwer taten, leisteten die Hessen zumeist Verwaltungsarbeit, konzentrierten sich auf die Defensive und konnten nur selten für Gefahr vor Christian Schneider sorgen. Schließlich war es ein Geistesblitz von Rihards Marenis, der nach einem feinen Doppelpass mit Gregory Kreutzer zum 1:2-Anschluss einschieben konnte! In der 38. Minute kehrte somit die Hoffnung zurück, dem Spitzenreiter doch noch etwas Zählbares abzuknöpfen.

Die Eispiraten nahmen den etwas überraschenden Anschlusstreffer zum Anlass, im Schlussdrittel aktiver zu werden und spielten auf den Anschlusstreffer hin. Scalzo und Spitzner verpassten es aber, Philipp Maurer mit ihren Möglichkeiten zu überwinden. Auf der Gegenseite zeigte sich Kassel brutal effektiv. In numerischer Überzahl war es Dominic Turgeon, der einen Schuss von Max Faber im Slot abfälschte und somit für das 1:3 sorgte (52.).

Noch in der gleichen Minute war es Tristan Keck, der nach einem schnellen Gegenstoß allein auf Christian Schneider skatete und mit seinem Handgelenkschuss zum 1:4 einschoss – der Endstand in diesem Auswärtsspiel, in welchem nach dem Anschluss durch Rihards Marenis mit einer effektiveren Verwertung der eigenen Chancen vielleicht auch etwas mehr drin gewesen wäre.

Torfolge (2:0, 0:1, 2:0):

1:0 Ryan Olsen (Hunter Garlent, Hans Detsch) 00:20 2:0 Darren Mieszkowski (Brandon Cutler, Dominic Turgeon) 02:06 2:1 Rihards Marenis (Gregory Kreutzer, Mirko Sacher) 37:04 3:1 Dominic Turgeon (Maximilian Faber, Yannick Valenti) 51:02 – PP1 4:1 Tristan Keck 51:18

Zuschauer: 4.075

Dank zweier Doppelschläge: Huskies holen drei Punkte gegen Crimmitschau

Kassel. (PM Huskies) Am Freitagabend waren die Eispiraten Crimmitschau zu Gast in der Nordhessen Arena.

Die Huskies legten dabei los wie die Feuerwehr und führten dank Treffer von Olsen und Mieszkowski bereits nach knapp zwei Minuten mit 2:0. Im Mittelabschnitt verkürzten die Gäste, doch ein weiterer Doppelschlag durch Turgeon und Keck sicherte den Nordhessen den Heimerfolg.

Der Start in die Partie hätte für die Huskies kaum besser verlaufen können: Nach einem Pass von Garlent versprang Top-Scorer Olsen der Puck zwar kurz, allerdings brachte er sie anschließend mit einem Schuss aus der Drehung durch die Beine von Schneider trotzdem im Tor unter und sorgte so nach nur 20 Sekunden für den ersten Jubel in der Arena. Direkt im Anschluss verpasste Tschwanow mit einem Schuss aus kurzer Distanz den zweiten Treffer (2.). Dieser ließ dennoch nicht lange auf sich warten, denn Mieszkowski konnte in der dritten Minute einen Schuss so abfälschen, dass dieser den Weg an Schneider vorbei ins Tor fand. Sichtlich geschockt von den zwei frühen Gegentreffern nahmen die Eispiraten direkt ihre Auszeit. Die Sachsen zeigten sich im Anschluss deutlich gefestigter, kamen dennoch erst in der zehnten Minute zu ihrem ersten Abschluss. Die besseren Chancen hatten dennoch weiter die Nordhessen, aber Garlent per Tip-In (13.) und Keck per Rückhand (16.) verpassten es noch vor der Pause auf 3:0 zu stellen.

Der Mittelabschnitt gestaltete sich wesentlich ausgeglichener und ärmer an Torchancen. Die beste Gelegenheit auf Seiten der Schlittenhunde hatte Mieszkowski nach einem Rückhandpass von Cutler aus kurzer Distanz (27.) und die Gäste mit einem Konter (29.). Einen Brune-Abschluss in der 35. Spielminute konnte Schneider zudem mit etwas Glück noch gerade so am Tor vorbeilenken. Ein Tor gab es dann aber dennoch: Kreutzer fand den am linken Pfosten vollkommen alleinstehenden Marenis, welcher die Scheibe aus kurzer Distanz nur noch zum 2:1-Anschlusstreffer einschieben musste.

Die erste Hälfte des Schlussdrittels ging eindeutig an die Gäste, welche sich aber nur wenige ernstzunehmende Chancen herausspielen konnten. Das Powerbreak kam für die Huskies genau zum richtigen Zeitpunkt, denn im Anschluss folgte ein noch schnellerer Doppelschlag als zu Beginn des ersten Drittels. In Überzahl konnte Turgeon einen Schuss von Faber vor dem Tor zur 3:1 Führung abfälschen (52.), nur 16 Sekunden nach Wiederbeginn legte Keck mit einem Konter, den er ins rechte Eck abschloss, nach und sorgte so für eine komfortable 4:1-Führung, die sich die Huskies auch nicht mehr nehmen ließen.

Tore:

1:0 Olsen (Keck – 1. Min.)

2:0 Mieszkowski (Bender – 3. Min.)

2:1 Marenis (Kreutzer, Sacher – 38. Min.)

3:1 Turgeon (PP – Faber, Valenti – 52. Min.)

4:1 Keck (52. Min.)

