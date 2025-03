1:4! Eispiraten unterliegen Regensburg in Spiel drei

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend eine 1:4-Niederlage gegen die Eisbären Regensburg einstecken müssen.

In der ersten Playdown-Runde mussten die Pleißestädter im dritten Aufeinandertreffen somit den 1:2-Serienrückstand hinnehmen. Den einzigen Treffer auf Seiten der Crimmitschauer erzielte Felix Thomas.

Die Eispiraten, bei denen Rihards Marenis, Scott Feser, Greg Kreutzer, Alexander Schmidt, Roman Zap und Alex Vladelchtchikov nicht im Aufgebot standen, starteten gut ins Spiel und wollten nach der 2:5-Niederlage am vergangenen Sonntag, welche den 1:1-Serienausgleich mit sich brachte, schnell ein Zeichen setzen. Angetrieben von 3.374 Zuschauern im Sahnpark machten die Schützlinge von Jussi Tuores so ordentlich Druck, erarbeiteten sich ein optisches Übergewicht und konnten auch die besseren Möglichkeiten für sich verbuchen.

Thomas Reichel, Mirko Sacher und Dominic Walsh verpassten es, Jonas Neffin zu überwinden und somit die Führung für die Pleißestädter zu erzielen. Etwas abwartender spielten hingegen die Eisbären Regensburg, die somit zwar deutlich weniger hochkarätige Chancen kreierten, durch Pierre Pretos Pfostentreffer nach fünf Spielminuten allerdings auch eine kleine Duftmarke setzten.

Die Eispiraten waren auch mit dem Beginn des Mitteldrittels das aktivere Team. Immer wieder konnten sich die Pleißestädter im Drittel der Oberpfälzer festsetzen, trotz bester Chancen durch Dominic Walsh, der nur das Außennetz traf, oder Denis Shevyrin, der mit seinem Tip-in-Versuch scheiterte, zu keinem Torerfolg. Anders die Regensburger, die sich, wie in den vergangenen Partien, unglaublich effizient zeigten. Zunächst war es Corey Trivino, der von der Strafbank kam, mutterseelenallein auf Oleg Shilin zufuhr und diesen mit seinem Tor zum 0:1 überwand (32.).

Wiederum nur fünf Minuten später konnte Pierre Preto mit seinem Schuss aus der Drehung ebenfalls scoren – 0:2 (38.). Sein halbhoher Schuss fand den Weg über die Matten von Hüter Shilin in die Maschen des Crimmitschauer Gehäuses. Zuvor verpassten es die Eispiraten, die einmal mehr unglaublich viel Aufwand betrieben, bei jeweils vier Spielern auf dem Eis auf das Scorerboard zu kommen.

Dies gelang kurz nach dem Wiederbeginn. So war es Felix Thomas, der sich den zweiten Puck während eines Angriffes sicherte und die Hartgummischeibe unter die Querlatte bugsierte (42.). Der frühe Treffer im Schlussdrittel brachte noch einmal Hoffnung und die Pleißestädter blieben folglich am Drücker. Immer wieder rannten die Westsachsen an, konnten sich, in Person von … , aber nicht für ihren Aufwand belohnen.

Anders die Gäste, welche gegen die anstürmenden Crimmitschauer die Oberhand behielten und in der Schlussphase noch zwei Mal netzen konnten. Sean Giles‘ verdeckter Schuss im Powerplay flog zum 1:3 in die Maschen des Eispiraten-Tores (54.). Ohne Abwehrchance für Oleg Shilin, der zwei Minuten vor dem Ende auch ein viertes Mal hinter sich greifen musste. Andrew Schembri bugsierte die Scheibe in den Winkel und setzte den Schlusspunkt in diesem Spiel – 1:4 (58.).

Torfolge (0:0, 0:2, 1:2):

0:1 Corey Trivino (Fabio Kose, Sean Giles) 31:39 0:2 Pierre Preto (David Morley, Corey Trivino) 37:29 1:2 Felix Thomas 41:35 1:3 Sean Giles (Constantin Ontl, Andrew Schembri) 53:57 – PP1 1:4 Andrew Schembri (Corey Trivino) 57:19

Zuschauer: 3.374

