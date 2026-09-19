1:4! Eispiraten unterliegen Düsseldorf zum DEL2-Auftakt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind mit einer Niederlage in die neue DEL2-Saison gestartet.

Vor 3.331 Zuschauern im heimischen Sahnpark unterlagen die Westsachsen der Düsseldorfer EG mit 1:4. Den einzigen Treffer der Eispiraten erzielte Louis Brune zum zwischenzeitlichen 1:2. Bereits am Sonntag wartet mit dem EHC Freiburg die nächste Heimaufgabe.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt allerdings nicht: Bereits am Sonntag, dem 20. September 2026, steht um 17.00 Uhr das zweite Heimspiel des Wochenendes auf dem Programm. Dann gastiert der EHC Freiburg im Sahnpark. Gegen die Breisgauer soll der erste Dreier der neuen Saison eingefahren werden.

Düsseldorf erwischt den besseren Start

Cheftrainer Jussi Tuores musste zum Saisonauftakt auf Kapitän Dominic Walsh verzichten, der angeschlagen fehlte. Auch Ole Olleff stand nicht im Aufgebot und könnte den Eispiraten womöglich über einen längeren Zeitraum fehlen. Dafür feierten Neuzugang Stanislav Dietz und Noah Garthe ihre Kaderpremiere. Garthe hatte einen Großteil der Vorbereitung verpasst und konnte nun erstmals für die Westsachsen auflaufen.

Die Eispiraten erwischten zunächst den besseren Start und kamen zu ersten Offensivaktionen. Logan Will scheiterte früh am starken Düsseldorfer Schlussmann Jonas Langmann. Anschließend übernahm jedoch die DEG zunehmend die Kontrolle und ging in der vierten Minute in Führung. Brett Kemp reagierte im Slot am schnellsten und verwertete einen Rebound. Zuvor hatte Bradford einen Schuss von Balinson im Getümmel abgefälscht. Eispiraten-Goalie Kevin Reich blieb dabei die Sicht versperrt und hatte somit keine Abwehrchance.

Nur knapp zwei Minuten später schlug Düsseldorf erneut zu. Ein Schuss von Tim Lutz blieb zunächst an einem Gegenspieler hängen. Matthias Pischoff machte sich anschließend auf und davon, konnte nicht mehr eingeholt werden und schob die Scheibe an Reich vorbei zum 0:2 ins Netz (5.). Die Gäste hatten anschließend deutlich mehr vom Spiel und setzten die Eispiraten weiter unter Druck. Kevin Reich verhinderte mit mehreren starken Paraden einen höheren Rückstand.

Mit zunehmender Spieldauer fanden die Westsachsen besser in die Partie und wurden vor allem zielstrebiger. Denis Shevyrin verpasste aus dem Slot ebenso wie Logan Will, dessen Versuch nur an der Latte landete, den Anschlusstreffer.

Brune verkürzt – Düsseldorf antwortet postwendend

Die Eispiraten starteten furios in den zweiten Abschnitt. Adam McCormick setzte die erste gute Möglichkeit allerdings noch über das Tor. Wenig später durften die Crimmitschauer dann jubeln: Louis Brune vollendete im Slot nach starker Vorarbeit von Jarno Kärki, der sich zuvor an der Bande durchgesetzt hatte, zum 1:2 (21.). Die Antwort der DEG ließ jedoch gerade einmal sechs Sekunden auf sich warten. Ville Järveläinen traf ebenfalls in der 21. Minute und stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung der Gäste wieder her.

Die Eispiraten blieben dennoch bemüht, erneut den Anschluss herzustellen. Noah Garthe kam zu guten Möglichkeiten, auch Louis Brune hatte nach Vorarbeit von Denis Shevyrin eine weitere Gelegenheit. Düsseldorf blieb seinerseits vor allem über schnelle Umschaltaktionen und Konter gefährlich. Immer wieder war Kevin Reich gefordert und hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel. Auf der einen Seite versuchten die Eispiraten, den Rückstand zu verkürzen, auf der anderen setzte die DEG immer wieder gefährliche Nadelstiche. Mit dem 1:3 ging es schließlich in die zweite Pause.

Düsseldorf macht im Schlussdrittel alles klar<7H3>

Auch im Schlussabschnitt gaben sich die Eispiraten nicht geschlagen und arbeiteten weiter am nächsten Treffer. Häufig fehlte jedoch der letzte Pass, das nötige Scheibenglück oder die entscheidende Konsequenz im Abschluss. Zudem erwischte Jonas Langmann im Düsseldorfer Tor einen starken Abend. Auf der Gegenseite präsentierte sich die DEG weiterhin wie ein Topteam und blieb auch offensiv gefährlich. Nach 50 Minuten fiel schließlich die Entscheidung: Leon Niederberger überwand Kevin Reich und erhöhte auf 1:4. Dabei blieb es. Die Eispiraten mussten sich einem souveränen und an diesem Abend äußerst effizienten Düsseldorfer Team geschlagen geben.

Fokus liegt bereits auf Sonntag

Trotz der Auftaktniederlage können die Eispiraten den Blick schnell wieder nach vorn richten. Bereits am Sonntag wartet im Sahnpark die nächste Gelegenheit auf die ersten Punkte der neuen Saison. Dann ist der EHC Freiburg zu Gast.

Torfolge (0:2, 1:1, 0:1):

0:1 Brett Kemp (Erik Bradford, Max Balinson) 03:03

0:2 Matthias Pischoff 04:44

1:2 Louis Brune (Sebastian Streu, Jarno Kärki) 20:21

1:3 Ville Järveläinen (Brett Kemp) 20:27

1:4 Leon Niederberger (Jason Bast, Kevin Orendorz) 49:41

Zuschauer: 3331

657 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht