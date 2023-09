1:3! ErsatzgeschwÃ¤chte Eispiraten unterliegen Leipzig im letzten Test

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Generalprobe vor dem Start in die neue DEL2-Saison 2023/24 verloren. Gegen den Nord-Oberligisten mussten...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Generalprobe vor dem Start in die neue DEL2-Saison 2023/24 verloren.

Gegen den Nord-Oberligisten mussten sich die stark ersatzgeschwächten Westsachsen mit 1:3 geschlagen geben. Den einzigen Treffer auf Seiten der Crimmitschauer erzielte Max Balinson.

Cheftrainer Jussi Tuores schickte einen deutlich dezimierten Kader in die Generalprobe zum Test gegen die KSW IceFighters Leipzig. Ohne die angeschlagenen Mario Scalzo, Sören Sturm, Vinny Saponari, Henri Kanninen, Jannis Kälble, Colin Smith und Hayden Verbeek, dafür aber mit dem 16-jährigen Pavels Nikitins aus dem Crimmitschauer Nachwuchs und Erek Virch, Janis Hübner und Moritz Miguez, welche eine Gastspielgenehmigung des Eispiraten-Gastgebers erhielten, starteten die Westsachsen verhalten in ihr Gastspiel bei den IceFighters.

Die Leipziger erzielten fast folgerichtig auch den ersten Treffer der Partie. In numerischer Überzahl war es Connor Hannon, welcher Christian Schneider mit seinem halbhohen Schuss über den Schoner zum 0:1 bezwang (4.). Es entwickelte sich in der Folge ein zerfahrenes Spiel. Die Crimmitschauer waren durchaus bemüht, hatten in dieser Spieler-Konstellation sowie durch die kleine Eisfläche allerdings Probleme ein Durchkommen in der Leipziger Hintermannschaft zu finden.

Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores kam im zweiten Durchgang dann aber besser in die Partie. Gute Möglichkeiten sowie mehrere Überzahlspiele der Westsachsen blieben jedoch ungenutzt. Auf der Gegenseite konnte sich Schneider, der erstmals in der Vorbereitung den Vorzug vor Oleg Shilin erhielt, zudem immer wieder auszeichnen.

Die Eispiraten versprachen sich durch ein paar Reihen- und Systemumstellungen im Schlussdrittel mehr Offensivpower. Schließlich waren es aber die Gastgeber aus Leipzig, die ihre Fans im Eiszirkus ein zweites Mal zum Jubeln brachten. Filip Stopinski ließ Schneider mit seinem Schuss ins rechte obere Eck keine Abwehrmöglichkeit – 0:2 (49.). Jan-Luca Schumacher sorgte in der 57. Spielminute schließlich für das 0:3 und somit auch für die Vorentscheidung. Zwar konnte Max Balinson mit seinem Blueliner in der 59. Minute noch einmal auf 1:3 stellen. Dies bedeutete aber lediglich den Endstand.

Torfolge (1:0, 0:0, 2:1):

1:0 Connor Hannon (Robin Thalmeier) 03:48 – PP1

2:0 Filip Stopinski (Dennis Bondarenko, Manuel Nix) 48:06

3:0 Jan-Luca Schumacher (Roberto Geiseler, Michael Burns) 56:30

3:1 Max Balinson (Thomas Reichel, Scott Feser) 58:06

Zuschauer: 909

Eispiraten mit Kaderveränderungen gegen IceFighters

Sieben Spieler fallen aus – Gastgeber Leipzig und Chemnitz helfen aus

Die Eispiraten Crimmitschau müssen im Kader für das heutige Testspiel bei den KSW IceFighters Leipzig einige Änderungen vornehmen. Mit Mario Scalzo, Sören Sturm, Vinny Saponari, Henri Kanninen, Jannis Kälble, Colin Smith und Hayden Verbeek fallen nach den letzten Spielen und Trainingseinheiten gleich sieben Spieler angeschlagen aus. Unterstützung gibt es deshalb von den Chemnitz Crashers und dem Gastgeber selbst.

Neu im Team begrüßen kann Cheftrainer Jussi Tuores am heutigen Abend im Kohlrabizirkus Leipzig (08.09.2023) den 16-jährigen Letten Pavels Nikitins von den Chemnitz Crashers sowie Erek Virch, Janis Hübner, der bereits im Vorjahr mehrfach als Leihspieler das Eispiraten-Trikot trug, und Moritz Miguez vom Gastgeber aus Leipzig selbst. Die vier Spieler wurden kurzfristig allesamt mit einer Gastspielgenehmigung ausgestattet und füllen so den dezimierten Kader der Westsachsen auf.

Die Absprachen erfolgten unter den Trainern und Geschäftsführern der Teams unter dem Credo: Kooperationspartner helfen sich! An dieser Stelle gilt sowohl den Chemnitz Crashers als auch den KSW IceFighters Leipzig ein großer Dank! Allen Gastspielern wünschen wir natürlich viel Erfolg und ein verletzungsfreies Spiel im Trikot der Eispiraten Crimmitschau.

