1:3! Eispiraten mit Heimniederlage gegen Krefeld

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau konnten ihr erstes Heimspiel im Jahr 2026 nicht erfolgreich gestalten.

Die Westsachsen unterlagen dem Tabellenführer aus Krefeld vor heimischer Kulisse im Sahnpark letztlich nicht unverdient mit 1:3. Den einzigen Treffer für die Eispiraten erzielte Louis Brune in einer Partie, die aufgrund mehrerer diskutabler Schiedsrichterentscheidungen für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Schneider startet im Eispiraten-Tor – Vandane bringt Krefeld früh in Front

Im Vergleich zum 3:2-Auswärtssieg in Kaufbeuren gab es nur eine personelle Änderung: Christian Schneider rückte für Kevin Reich zwischen die Pfosten des Eispiraten-Gehäuses. Die Fans sahen ein offenes Startdrittel, in dem die Crimmitschauer gut ins Spiel fanden. Nachdem Krefelds Davis Vandane zunächst den Pfosten traf, hatte Tim McGauley die Führung auf dem Schläger, scheiterte nach schöner Vorarbeit von Louis Brune jedoch an KEV-Torhüter Felix Bick.

Die Gäste gingen dennoch in Führung. Nach einem ungeahndeten Beinstellen an Dominic Walsh in der gegnerischen Zone schaltete Krefeld schnell um. Davis Vandane nutzte einen Rebound vor dem Crimmitschauer Tor und verwertete kaltschnäuzig zum 0:1 (7.). Die Eispiraten zeigten sich davon zunächst unbeeindruckt und suchten weiter ihr Heil in schnellen Angriffen. Trépanier wurde in aussichtsreicher Position am Abschluss gehindert, Brunes Distanzschuss verfehlte das Ziel nur knapp. Kurz vor Drittelende verhinderte Christian Schneider mit einem starken Save allerdings gegen Max Newton den zweiten Treffer der Gäste.

Krefeld übernimmt Spielkontrolle – Überraschender Ausgleich durch Brune

Im Mitteldrittel übernahmen die Krefelder zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Eispiraten verteidigten jedoch konsequent und konnten sich erneut auf einen starken Christian Schneider verlassen. Zudem nutzten die Westsachsen einen ihrer Entlastungsangriffe zum Ausgleich: Louis Brune zog ab, Felix Bick ließ den Puck prallen, und Krefelds Abwehrspieler Oliver Mebus fälschte die Scheibe unglücklich ins eigene Tor ab – 1:1 (24.).

Krefeld bleibt am Drücker – Dybowski und Santos treffen für die Pinguine

Auch im Schlussabschnitt blieben die Gäste das spielbestimmende Team und ließen nur wenige gefährliche Aktionen der Eispiraten zu. In der 44. Minute brachte Zach Dybowski Krefeld erneut in Führung und überwand damit den bis dahin überragenden Christian Schneider erneut. Immer wieder sorgten zudem strittige Schiedsrichterentscheidungen für Unruhe und erschwerten es den Crimmitschauern, Struktur in ihr Spiel zu bringen.

Nachdem eine eigene Überzahl ungenutzt blieb, sorgte Matt Santos in der 59. Minute für die Entscheidung. Der Krefelder lief frei auf das leere Tor zu und wurde von Mario Scalzo regelwidrig am Abschluss gehindert. Die Unparteiischen entschieden auf ein technisches Tor – der 1:3-Endstand im Sahnpark.

Torfolge (0:1, 1:1, 0:2):

0:1 Davis Vandane (Max Newton, Erik Buschmann) 06:29

1:1 Louis Brune (Tim McGauley) 23:10

1:2 Zach Dybowski (Matthew Santos, Max Newton) 43:34

1:3 Matthew Santos 58:17 – EN

Zuschauer: 2.421

