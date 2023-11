12:4 – Gladiators verjagen die Schongau Mammuts aus der Arena

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Einen auch in dieser Höhe verdienten 12:4 Kantersieg feierten die Erding Gladiators gegen die wacker kämpfenden Mammuts aus Schongau....

Erding. (PM Gladiators) Einen auch in dieser Höhe verdienten 12:4 Kantersieg feierten die Erding Gladiators gegen die wacker kämpfenden Mammuts aus Schongau.

Im ersten Spiel ohne Co-Trainer Ales Jirik, er übernimmt die U20 des EV Landshut, sowie ohne die verletzten Dimitri Pätzold, Rudi Lorenz und Daniel Krzizok übernahm die Schütz Truppe von der ersten Minute an das Zepter.

Druckvoll und kombinationssicher erspielte man sich Chance um Chance. Folgerichtig ging man durch Philipp Michl in der dritten Minute in Führung. Sieben Minuten später erhöhte Florian Zimmermann auf 2:0. Anschließend sahen die rund 900 Zuschauer ein Spiel auf ein Tor. Doch starben die Gladiators teilweise in Schönheit und vergaßen weitere Treffer nachzulegen. So konnte Florian Höfler sechs Sekunden vor Drittelende auf 2:1 verkürzen.

In den zweiten 20 Minuten wurde die Partie etwas wild. Zunächst traf Zimmermann zum 3:1. Doch Schongau stellte postwendend den alten Abstand wieder her. Torschütze war der Finne Ville Saloranta. Nun konnten die Mammuts die Begegnung etwas offener gestalten. Dies war auch mit einer lascheren Einstellung der Hausherren zu erklären. Dennoch gelang diesen der nächste Treffer durch Kapitän Michl. Allerdings gaben sich die Gäste noch nicht geschlagen. Mathieu Newcomb überwand Patrick Mayer im Gehäuse der Herzogstädter zum 4:3. Als schliesslich Philipp Michl mit seinem dritten Tor und Max Forster mit einem gewaltigen Schuss von der blauen Linie auf 6:3 stellten, waren die TSV Fans aus dem Häuschen. Daran änderte auch das 6:4 durch Saloranta nichts. Der Torhunger des Tabellenführers war noch lange nicht gestillt. Noch im zweiten Drittel erhöhten Florian Zimmermann und Mark Waldhausen auf 8:4.

Im letzten Spielabschnitt legte Erding weiter ein hohes Tempo vor, dem Schongau nicht folgen konnte. Tomas Plihal, zweimal Michael Franz sowie Michael Trox schraubten das Ergebnis auf den Endstand von 12:4. Bei einer konsequenteren Chancenauswertung hätte Schongaus Keeper Xaver Nagel, der trotz der zwölf Gegentore eine starke Leistung bot, wohl noch öfters hinter sich greifen müssen. Einziger Wehmutstropfen auf Seiten der Gladiators ist eine wohl schwerere Schulterverletzung von Bastian Cramer.

Nach dem schweren Auswärtsspiel in Landsberg am Sonntag, kommt es am Freitag, 24.11. ab 20 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena zum nächsten Kracher. Die Gladiators empfangen den TEV zur Revanche für das dramatische Halbfinal-Aus in der letzten Saison. Karten für den Klassiker gibt es online unter https://erding-gladiators.reservix.de

