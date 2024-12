1200 GÃ¤stefans â€“ Indians unterliegen im Topspiel bei den Bietigheim Steelers

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen musste beim Spitzenspiel in Bietigheim eine Niederlage hinnehmen.

Das Team von Daniel Huhn unterlag den Steelers mit 2:6. Die Partie blieb bis fünf Minuten vor dem Ende offen, dann setzten sich die Hausherren in der EgeTrans Arena durch. Über 1200 Memminger machten sich mit 17 Bussen und zahlreichen PKWs auf den Weg, unterstützen ihr Team in Bietigheim und verwandelten den Gästeblock in eine „rote Wand“.

Die Indians starteten unverändert in das Topspiel gegen die Steelers. Milan Pfalzer war nach seiner Sperre wieder mit von der Partie. Beide Teams begegneten sich in den ersten zwanzig Minuten auf Augenhöhe. Memmingen war von Beginn an gut im Spiel und drängte auf die Führung. Eddy Homjakovs, der von Matej Pekr bedient wurde, verwandelte zum 1:0 nach gut sechs Minuten und ließ den Memminger Auswärtsblock erstmals jubeln. Die Steelers ebenfalls mit einigen Drangphasen, doch die Indianer-Defensive hielt stand. Kurz vor Ende des ersten Drittels war es erneut die Kombo Pekr/Homjakovs, die zuschlug. Erneut bediente der Tscheche den im Slot auftauchenden Eddy Homjakovs, der zum 2:0 vollendete.

Im zweiten Drittel blieb es intensiv und temporeich. Memmingen kam schwungvoll aus der Kabine, musste aber den Anschlusstreffer hinnehmen. Nach Scheibenverlust bediente Tyler McNeely den mitteilenden Christoph Kiefersauer, der zum 1:2 traf. Und nun erwiesen sich die Steelers als abgezockt und erzielten den Ausgleich. Alexander Dell war für Bietigheim zur Stelle. Es blieb weiterhin ausgeglichen und spannend. Mit dem Spielstand von 2:2 verabschiedeten sich beide Teams in die letzte Drittelpause.

Der letzte Abschnitt blieb lange Zeit offen. Der ECDC hatte gute Chancen, das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Doch schlussendlich gelang es den Hausherren, das Spiel komplett zu drehen. Fünf Minuten vor dem Ende arbeitete Tyler McNeely den Puck ins Indianer-Gehäuse. Rund eine Minute später sorgte Tamas Kanya in Überzahl zum 4:2 für die Vorentscheidung. Die Steelers trafen abermals durch einen Empty Net Treffer von McNeely und durch Alexander Dell zum 6:2 Endstand. Damit ging ein lange Zeit offenes Spiel letztendlich an das Team aus Baden-Württemberg, welches seine Tabellenführung damit weiter ausbauen konnte.

Letztes Heimspiel 2024: Allgäu-Derby am Hühnerberg

Das letzte Heimspiel des Kalenderjahres findet bereits am Montag statt. Einen Tag vor Silvester kommt es zum Allgäu-Derby in der ALPHA COOLING-Arena gegen den EV Füssen. Tickets für das Spiel um 19:30 Uhr sind bereits im VVK erhältlich.

Der EVF kommt mit zwei Siegen im Rücken nach Memmingen. Nach anfänglich herausragendem Saisonstart fielen die Ostallgäuer zuletzt etwas zurück. Trotz sehr jungem Team waren die Leistungsschwankungen zuletzt zu viel für die Verantwortlichen, die ihren finnischen Trainer in der Folge freistellten. Seit kurzer Zeit ist mit Georg Holzmann ein alter Bekannter in der Verantwortung beim EVF, die Erfolge gegen Stuttgart und Lindau zuletzt sowie auch der Punktgewinn gegen Garmisch lassen vermuten, dass der Wechsel auf der Trainerposition gefruchtet hat.

Topscorer beim Team aus Füssen sind die US-Amerikaner Bauer Neudecker und Bill Jerry sowie Ex-Indianer Julian Straub. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Defensiv-Leader Philippe Bureau-Blais, der bislang auch nur zehn Einsätze vorweisen kann. Auch Goalgetter Neudecker musste zuletzt pausieren. Torhüter Benedikt Hötzinger, so etwas wie die Lebensversicherung des EVF, wird wohl den Start im Gehäuse bekommen und versuchen die Angriffe der Indians abzuwehren. Die letzten Begegnungen beider Teams endeten mit zwei Siegen für den ECDC, zuhause konnte ein am Ende klarer Erfolg gefeiert werden.

Das Spiel am Montagabend startet um 19:30 Uhr, Karten sind online im VVK verfügbar. Weiter geht es dann am 3. Januar, erneut mit einem Heimspiel. Dann ist Stuttgart in der Maustadt zu Gast.

Bietigheim Steelers vs ECDC Memmingen 6:2 (0:2/2:0/4:0)

Tore: 0:1 (6.) Homjakovs (Pekr, Meisinger), 0:2 (20.) Homjakovs (Pekr, Schaefer), 1:2 (28.) Kiefersauer (McNeely), 2:2 (33.) Dell (Hochreither, Kanya), 3:2 (55.) McNeely (Hochreither, Schulz), 4:2 (57.) Kanya (Kiefersauer, Sturm), 5:2 (58.) McNeely (Preibisch, Kiefersauer), 7:2 (59.) Dell (Eckl, Kolupaylo)

Strafminuten: Bietigheim 8 –Memmingen 24

