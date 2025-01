1:2! Eispiraten unterliegen Weißwasser knapp

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel im Rahmen des Sachsenlotto-Gamedays gegen die Lausitzer Füchse knapp verloren.

Mit 1:2 mussten sich die Pleißestädter den Ostsachsen im Sachsenderby vor 3.207 Zuschauern geschlagen geben. Den einzigen Crimmitschauer Treffer erzielte Lukas Wagner zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Cheftrainer Jussi Tuores musste auch im Sachsenderby gegen Weißwasser auf die verletzten Akteure Rihards Marenis (Operation), Thomas Reichel (Reha nach Oberkörperverletzung), Ole Olleff (Fußverletzung) sowie auf die angeschlagenen Christian Schneider und Mario Scalzo sowie auf den erkälteten Justin Büsing verzichten. Ebenso nicht dabei waren Roman Zap und Alex Vladelchtchikov, die in der Oberliga zum Einsatz kamen. Neuzugang Corey Mackin kam pünktlich zum Spielbeginn im Stadion an, soll aber erst am Dienstagabend in Ravensburg sein DEL2-Debüt feiern. Im Tor stand erneut Oleg Shilin.

Die Fans im gut gefüllten Sahnpark sahen von Beginn an ein schnelles Eishockeyspiel, in welchem sich beide Teams immer wieder Chancen erarbeiten konnten. Dabei waren es die Hausherren, die nicht nur mehr Schüsse abgaben, sondern auch die besseren Einschussmöglichkeiten hatten. Zudem konnte Füchse-Goalie Anthony Morrone immer wieder nur prallen lassen – Ertrag konnten die Eispiraten daraus aber nicht erzielen.

Ganz anders die Lausitzer, die kurz vor dem Drittelende über einen Konter zum Erfolg kamen: Nach einem Puckverlust im Drittel der Ostsachsen, schalteten diese schnell um und kamen über Lane Scheidl, der am langen Pfosten einschoss, zum 0:1 (17.).

Zwar starteten die Eispiraten mit einer Großchance durch Tobias Lindberg in den zweiten Durchgang, in der Folge taten sich die Gastgeber aber schwer, kamen offensiv kaum zu zwingenden Einschussmöglichkeiten und hatten auf der Gegenseite zwei Mal Glück, dass Oleg Shilin, der sich aktuell unglaublich formstark präsentiert, in höchster Not rettete und einen zweiten Gegentreffer mit seinen Glanzparaden vereitelte.

Nach dem Powerbreak wurden die Crimmitschauer dann schließlich besser, gewannen mehr entscheidende Zweikämpfe und konnten sich vermehrt im Drittel der Lausitzer Füchse festsetzen. Der Mut wurde belohnt! So war es Verteidiger Felix Thomas, der nach 33 Minuten die Übersicht behielt, im Offensivgang lange verzögerte und schließlich den einlaufenden Lukas Wagner mustergültig bediente – der 22-Jährige blieb im Slot eiskalt und schoss zum mittlerweile verdienten 1:1-Ausgleich ein.

Die Eispiraten nahmen den Schwung in das letzte Drittel mit und konnten postwendend erneut jubeln – wenn auch nur kurz! Vinny Saponari schoss mit seinem Bauerntrick zum vermeintlichen 2:1 ein, doch die Bilder im Videobeweis belegten, dass der Puck die Linie nicht mit vollem Umfang überquerte. Konsequenter zeigten sich die Gäste aus Weißwasser nur kurz später. Wieder war es ein Konter, über welchen die Füchse zur erneuten Führung kamen. Sebastian Zauner bediente Lewis Zerter-Gossage, der sich auf und davon machte und vor Oleg Shilin trocken zum 2:1 einschoss (45.).

Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores zeigte sich erneut geschockt und brauchte eine Weile, um sich von dem erneuten Rückstand zu erholen. Zwar waren die Crimmitschauer gewillt, den erneuten Ausgleich schnell zu erzielen, hatten oftmals aber kein Scheibenglück, blieben in den Zweikämpfen zumeist nur zweiter Sieger und schafften es nicht, Anthony Morrone wirklich ernsthaft zu prüfen. Da Lane Scheidl kurz vor Ende der Partie nur den Pfosten des verwaisten Eispiraten-Gehäuses traf, blieb es letztlich bei der knappen 1:2-Niederlage der Eispiraten, die ohne Punkte aus diesem Wochenende herausgehen und auch in der Tabelle keinen Schritt nach vorn machen konnten.

Torfolge (0:1, 1:0, 0:1):

0:1 Lane Scheidl (Charlie Jahnke, Jordan Taubert) 16:29 1:1 Lukas Wagner (Felix Thomas, Tim Lutz) 32:20 1:2 Lewis Zerter-Gossage (Sebastian Zauner) 44:20

Zuschauer: 3.207

