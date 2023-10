1:2! Eispiraten unterliegen Ravensburg knapp

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Sonntagabend ihre fünfte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Nur zwei Tage nach dem spektakulären 4:1-Heimsieg...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Sonntagabend ihre fünfte Saisonniederlage hinnehmen müssen.

Nur zwei Tage nach dem spektakulären 4:1-Heimsieg über Selb unterlagen die Westsachsen den Ravensburg Towerstars mit 1:2. Trotz des Misserfolgs beim Vorjahresmeister der DEL2 bleiben die Eispiraten aber weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz in der DEL2.

Cheftrainer Jussi Tuores musste in Ravensburg neben dem Langzeitverletzten Scott Feser (Unterkörperverletzung) ebenso auf den angeschlagenen Hayden Verbeek, der nach einem geblockten Schuss gegen Selb nicht rechtzeitig fit wurde, sowie auf Justin Büsing, der für die Fischtown Pinguins im Einsatz war, verzichten.

Dennoch knüpften die Westsachsen fast nahtlos an der starken Vorstellung vom Freitagabend an und erarbeiteten sich schnell mehr Spielanteile gegen den Vorjahresmeister der DEL2. Aus einer konsequenten Defensive, einem gut aufgelegten Oleg Shilin einbegriffen, setzten die Crimmitschauer offensiv immer wieder gefährliche Nadelstiche und konnten im Powerplay dann auch treffen. Nach einem Blueliner von Max Balinson hatte Henri Kanninen im Slot letztlich leichtes Spiel und bugsierte die Scheibe nach elf Minuten zum 1:0 über die Torlinie.

Die Gastgeber wurden im Mitteldrittel aber besser. Somit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in welchem sich nun vor allem die beiden Goalies immer wieder auszeichnen konnten. Oleg Shilin rettete mehrfach stark, Ex-Eispirat Ilya Sharipov verhinderte auf der Gegenseite eine höhere Führung seines Ex-Clubs, der in Unterzahl dann den Ausgleichstreffer hinnehmen musste. Einen sehenswerten Spielzug vollendete Nick Latta mit seiner Direktabnahme zum 1:1 (38.).

Das Momentum wechselte zum Wiederbeginn im dritten Durchgang aber wieder. Erneut waren es die Eispiraten, die mehr vom Spiel hatten und immer wieder aus allen Lagen auf das Tor der Towerstars feuerten. Immer wieder zog Sören Sturm von der blauen Linie ab, Vinny Saponari verpasste dann die große Möglichkeit zur erneuten Führung, die schließlich die Baden-Württemberger herausschossen. Oliver Granz‘ strammen Schuss fälschte Ravensburgs Goldhelm Charlie Sarault unhaltbar für Oleg Shilin zum 1:2 ab (51.).

Die Schützlinge von Jussi Tuores gerieten somit unter Zugzwang und läuteten folgerichtig die Schlussoffensive ein. Doch Ilya Sharipov parierte gegen seine ehemaligen Kollegen immer wieder stark, auch die Herausnahme von Oleg Shilin für einen zusätzlichen Feldspieler brachte nicht den gewünschten Ertrag. Nach vier Siegen in Serie mussten die Crimmitschauer am Ende eine knappe

1:2-Niederlage beim Vorjahresmeister hinnehmen. Weiter geht’s für die Eispiraten am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim (03.11.2023 – 20.00 Uhr).

Torfolge (0:1, 1:0, 1:0):

0:1 Henri Kanninen (Vincent Saponari) 10:50 – PP1 1:1 Nickolas Latta (Charlie Sarault) 37:52 – PP1 2:1 Charlie Sarault (Oliver Granz, Sam Herr) 50:58

Zuschauer: 2.490

