11:3 Statement vor 971 Zuschauern! Heilbronn mit starkem Spiel und drei Punkten gegen Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Beim Match gegen die Heilbronner Falken konnte man wieder auf Jesper Müllejans zurückgreifen, sowie mit Jeremy Boulanger vom EHC Bayreuth einen neuen Stürmer begrüßen, der derzeit beim einen oder anderen Spiel für die onesto Tigers zur Unterstützung eingreifen soll.

Die Heilbronner Falken, die ihre letzten beiden Spiele mit 15 bzw. 13 Feldspieler bestritten haben, konnten ihrerseits am heutigen Abend 19 Feldspieler aufbieten.

Auch wenn die Tigers durch Spacek zu einer ersten Möglichkeit kamen, bei welcher Verelst noch versucht hatte, den Abpraller unterzubringen, so schnell übernahmen die Falken das Spielgeschehen. Innerhalb einer Minute klingelte es drei Mal im Tor der Tigers, die sich damit nach nicht ganz 6 gespielten Minuten einem 3-Tore-Rückstand gegenübersahen, den die Falken nochmal erhöhten, als in der 8. Minute Anderson freigespielt wurde und den 4.Treffer setzte. Damit – nach der Führung – sein persönlich zweites Tor erzielen konnte. Damit musste man bereits zu einem frühen Zeitpunkt gegen spielerisch gut veranlagte Falken dem Rückstand hinterherlaufen. Als Fern und Skvorcovs in der Folge knapp verpassten, konnte man einmal durchatmen und kam in der 14. Minute, bei einem Konter über Verelst und Bollers, der bei Brown endete, zu einer ersten richtig guten Möglichkeit, die man noch verstreichen ließ. Kurz darauf war es Spacek, der einen Schuss nahm, hinterherging und energisch nacharbeitete, was zum Erfolg führte und die Tigers erstmals aufs Scoreboard brachte.

Im Mittelabschnitt waren die Falken sofort wieder auf Betriebstemperatur und liefen noch in der 21. Minute einen Konter den Weyrauch zu Anderson brachte und dieser mit seinem 3. Treffer auf 5:1 stellte. Und erneut war es der Top-Scorer der Falken, der in er 25. Minute im Slot einlief, die Scheibe, zwar mit dem Schlittschuh, aber regelkonform über die Linie schob und damit den nächsten Torerfolg für seine Falken verzeichnete. Bei einer Unterzahl kamen die Tigers dann weniger in Schwierigkeiten, verteidigten gut und kamen durch Brown und Hammerbauer sogar zu Möglichkeiten, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Auch Spacek und Verelst, die wenig später gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten, waren nicht erfolgreich, was auf der anderen Seite ganz anders aussah. Fern konnte, nach einem Pass in die Spitze mit der Rückhand das Spielgerät unterbringen, bevor kurz vor dem Pausenpfiff Ritchi – bei einem schnellen Gegenzug – erfolgreich war und mit dem 8:1 den Pausenstand auf die Anzeigentafel schrieb.

Im Schlussdrittel war man dann endlich auch spielerisch auf einem guten Weg und ließ sich, trotz des hohen Rückstands, nicht hängen. Zimmermann probierte es mit einem Alleingang, fand Bauhof, der scheiterte – ebenso wie kurz darauf Brown, der aus der Drehung Maß nahm. Als Bollers nach 45 Minuten das Tor anvisierte und Verelst den Schläger reinhielt, kam man erneut auf die Anzeigentafel. Im Anschluss scheiterte Piskor noch, bevor man ein Powerplay zugesprochen kam. Als dieses, ohne Ertrag, knapp abgelaufen war schaffte es Piskor aus der Halbdistanz, erneut den Goalie der Falken zu bezwingen. Als Verelst mit freier Schussbahn praktisch die letzte Chance der Tigers nicht verwerten konnte, waren die Falken wieder dran. Jentsch verwertete per Abstauber bevor man in doppelter Überzahl den 10. Treffer setzten konnte. Skvorcovs stellte dann mit seinem Treffer zum 11:3, ebenfalls in Überzahl, den Endstand her

„Heilbronn war heute Heilbronn. Jeder in der Liga weiß, wie gefährlich sie sind. Die Art und Weise wie sie spielen, die Qualität der Spieler ist sehr gut. Für uns ist auch schwer, dass unser Torwart aus der 1b kommt, erst 21 Jahre alt ist und wenig Erfahrung hat und dann spielt er gegen Heilbronn. Wir können ihm keine Schuld geben. Wir müssen ihm das Vertrauen geben und hart vor ihm spielen. Es ist heute gelaufen, wie es laufen sollte gegen eine ganz starke Heilbronner Mannschaft“, erklärte Head-Coach Suarez das Spiel im Anschluss.

Die onsto Tigers sind am kommenden Sonntag wieder im Einsatz, wenn man im heimischen Tigerkäfig ab 18 Uhr auf die Passau Black Hawks trifft.

Heilbronner Falken vs. onesto Tigers 11:3 (4:1, 4:0, 3:2)

Heilbronn: Berger, Jokinen – Schiller, Mapes, Fern, Berry, Schams, Krenzlin, Widmann – Anderson, Weyrauch, Ritchi, Just, Lundin, Jentsch (2), Skvorcovs (2), Wagner, Hon, Nuss, Drothen, Fabian,

Bayreuth: Arendas, Bossler – Spacek (4), Nedved, Pietsch (2), Schusser, Leask, Hüserich (4), Müllejans – Bollers, Verelst (2), Brown, Hammerbauer, Lüsch (2), Piskor, Bauhof, Stelzmann, Zimmermann, Maschke (2), Boulanger

Schiedsrichter: Votler, Ruhnau – Schwebius, Fowler

Zuschauer: 971

Strafen: Heilbronn: 4 Bayreuth: 16 PP: Heilbronn: 2/8 Bayreuth: 0/2

Torfolge: 1:0 (5.) Anderson (Ritchi, Widmann), 2:0 (5.) Weyrauch (Richti, Anderson), 3:0 (6.) Jentsch (Richti, Widmann), 4:0 (8.) Anderson (Weyrauch, Ritchi), 4:1 (15.) Spacek (Verelst, Brown), 5:1 (21.) Anderson (Richti, Weyrauch), 6:1 (25.) Anderson (Weyrauch, Ritchi), 7:1 (37.) Fern (Skvorcovs ,Fabian), 8:1 (39.) Ritchi (Anderson), 8:2 (45.) Verelst (Bollers, Brown), 8:3 (51.) Piskor (Verelst, Bollers), 9:3 (52.) Jentsch (Mapes), 10:3 (57.) Anderson (Weyrauch, Ritchi) PP2, 11:3 (58.) Skvorcovs (Just, Wagner) PP1

