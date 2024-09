11:3 & 7:1: Gladiators mit überzeugenden Testspiel-Derby-Siege

Erding. (PM Gladiators) Mit zwei deutlichen Siegen setzten die Erding Gladiators ihre erfolgreiche Testspielphase fort. 11:3 gegen den ESC Dorfen und 7:1 gegen den...

11:3 gegen den ESC Dorfen und 7:1 gegen den EHC Klostersee lauteten die Ergebnisse. Einziger Wehmutstropfen sind die mit Elias Maier, Sebastian Busch und Philipp Michl verletzten bzw. angeschlagenen Spieler. Wie lange sie ausfallen, werden die Untersuchungen zeigen.

Beim 11:3 Erfolg gegen den Landkreisrivalen ESC Dorfen war von Beginn an ein Klassenunterschied erkennbar. Die Gladiators spielten flüssig und kamen schnell zu ihren ersten Torchancen. So war es nicht verwunderlich, dass die Daffner-Truppe nach zwei Treffern von Kyle Brothers, Cheyne Matheson und Maximilian Forster nach 20. Minuten bereits mit 4:0 in Front lag. Auch im zweiten Abschnitt hatte Erding gefallen am Toreschießen. Erik Modlmayr, Maximilian Forster, Tobias Cramer und Elias Maier schraubten das Ergebnis auf 8:1. Den Treffer des ESC Dorfen erzielte der ehemalige Gladiators-Crack Michael Franz. Im letzten Abschnitt schaltete Erding nicht zurück, sondern spielte weiterhin konsequent nach vorne. Die Folge: Cheyne Matheson, Kyle Brothers und Mark Waldhausen erzielten drei weitere Treffer für die Herzogstädter. Da auch Michael Franz seine Treffer zwei und drei gelangen, stand am Ende ein überzeugender 11:3 Sieg der Gladiators auf der Anzeigentafel.

Beim “zweiten” Derby des Wochenendes gegen den EHC Klostersee mussten die Gladiators auf eine Reihe von Spielern verzichten. Doch auch die Gäste aus Grafing konnten nicht in Bestbesetzung in der Stadtwerke Erding Arena antreten. Dennoch entwickelte sich vor 450 Zuschauer ein ansehnliches Vorbereitungsspiel. In der 9. Spielminute gelang Cheyne Matheson der Führungstreffer. Klostersee steckte aber nicht auf und kam nach einem Fehlpass der Gladiators durch Quirin Spies zum Ausgleichstreffer. Im zweiten Abschnitt bewies Erding, dass man in der Lage ist, jederzeit einen Gang höher zu schalten. Florian Zimmermann netzte zweimal ein, Matheson markierte sein zweites Tor und Mark Waldhausen wuchtete die Hartgummischeibe zum 5:1 in die Maschen. Auch im letzten Drittel war der Torhunger der Heimmannschaft nicht gestillt. Allen voran Florian Zimmermann hatte noch nicht genug und erzielte mit dem 6:1 seinen dritten Treffer. Den Schlusspunkt zum 7:1 Erfolg stellte Elia Ostwald her.

Am kommenden Wochenende finden bereits die letzten Vorbereitungsspiele statt. Am Freitag kommt es in Grafing um 20 Uhr zum Rückspiel gegen den EHC Klostersee. Am Sonntag folgt um 18 Uhr die Generalprobe gegen den TEV Miesbach. Zuvor findet die Mannschaftspräsentation der Gladiators statt. Infos dazu folgen zeitnah.