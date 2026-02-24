Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
112 Seiten dick: Förderverein des Eishockey-Museum in Hemer veröffentlicht die fünfte Ausgabe des History-Magazins

Das Cover des fünften History Magazins
Iserlohn. Gut 15 Monate liegen zwischen der Veröffentlichung des 4. und des 5. History-Magazins, das der Förderverein des Eishockey-Museum in Hemer herausgibt.

Auch im 5. History-Magazin werden wieder viele bislang unveröffentlichte Geschichten rund um das heimische Eishockey des ECD, des IEC und der Roosters abgedruckt. Wobei der Schwerpunkt diesmal mehr auf die Betrachter des heimischen Eishockeys gelegt wurde – also die Fans. – Der „Held von Moskau“, Torhüter Sigmund Suttner, kommt ebenso zu Wort wie Sushi-Meister Thomas Gödtel aus Heilbronn. – Ex-ECD-Spieler Ed Hebert und IIHF-Präsident Luc Tardif haben im Sommer 1976 in Südafrika gespielt und im November 2025 treffen sie sich in Ottawa wieder. – ECD-Verteidiger Ladislav Hospodar wird gewürdigt und Ex-Kapitän Mike Bruce erinnert sich an seine Seilersee-Zeit. – Vor zehn Jahren ärgert sich Kölns-Kapitän Moritz Müller über Canada 1c und im History-Magazin wird einmal zurückgeblickt. – Es wird auch verraten, warum NHL-Ikone Danny Gare schon am Seilersee ist, aber dennoch nicht spielt.

112 Seiten ist das 5. Magazin dick, das zudem erneut unterstreicht, wie facettenreich die Geschichte des heimischen Eishockeys gewesen und nach wie vor ist.

Das 5. History-Magazin kostet nach wie vor nur fünf Euro. Es ist im „puck“ – Das Eishockey-Museum, Edmund-Weller-Straße 2, Hemer, samstags und sonntags ab 13 Uhr ebenso zu haben wie die Ausgaben des 2., 3. und 4. History-Magazins. Das erste History-Magazin ist ausverkauft.

Das 5. History-Magazin kann aber auch ebenso wie die Magazine 2, 3 oder 4 bestellt werden. Neun Euro (Magazin, Porto und Verpackung) je Magazin auf das Konto DE37 4455 1210 0001 3933 47 bei der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden einzahlen und Adresse vermerken. Die History-Magazine werden nach dem Zahlungseingang umgehend verschickt.

