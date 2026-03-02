11:2 gegen Trostberg: 1.200 Fans feiern entfesselten ERC Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen ist mit einer Machtdemonstration ins Playoff-Viertelfinale gestartet.

Vor über 1.200 Zuschauern im heimischen Eisstadion an der Hindelanger Straße überrollte das Team des Trainerduos Helmut Wahl und Vladimir Kames die Trostberg Chiefs mit 11:2 (8:0, 3:2, 0:0)

Sonthofens Fans mit gutem Erinnerungsvermögen dürften an diesem Sonntagabend ein Déjà-vu erlebt haben: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr lautete der Gegner der Schwarz-Gelben im ersten Viertelfinal-Heimspiel: Trostberg Chiefs. Damals war es ein hartes Stück Arbeit, am Ende setzte sich die Truppe um Kapitän Marc Sill mit 3:1 durch und feierte wenige Tage später mit dem 5:2 in Trostberg den Halbfinal-Einzug.

In diesem Jahr eröffnete der Favorit aus dem Oberallgäu die Serie deutlicher: Nach acht gespielten Minuten hatten die Sonthofer die Chiefs bereits überrollt: Denn zu diesem Zeitpunkt führte der ERC mit 5:0, die Gäste aus Trostberg hatten ein Timeout genommen und ihren Goalie Filip Tucek vom Eis geholt und gegen Maximilian Stinauer getauscht. Aber der Reihe nach.

Der ERC legte los wie die Feuerwehr: Nach einer Minute setzte Lynnden Pastachak eine erste Duftmarke und prüfte Trostbergs Keeper Filip Tucek, verfehlte aber knapp. Nicht einmal eine Zeigerumdrehung später war es erneut Pastachak, der eine feine Kombination auf Vorlage von Josef Slavicek und Marc Sill erfolgreich zum 1:0 abschloss. Die 1.234 Zuschauer waren mit dem ersten Jubel noch nicht fertig, da erhöhte Denis Adebahr in der dritten Minute auf 2:0 (Assists: Dustin Ottenbreit, Filip Krzak). Was für ein Traumstart für die Gastgeber, die von Beginn an demonstrierten, dass sie Herr in ihrem Hause sind. Die Gäste verzeichneten ihre erste Torchance in der 6. Minute, Calvin Stadelmann zwischen den Sonthofer Pfosten wehrte souverän ab – während im Gegenzug Ondrej Havlicek sogar auf 3:0 erhöhte (Assists: Dan Przybyla, Jochen Hartmann).

Und die Sonthofer kannten mit den Trostbergern im ersten Drittel kein Erbarmen: Nur 15 Sekunden darauf traf Lynnden Pastachak zum 4:0 (Assists: Marc Sill, Adam Suchomer), in der achten Minute Ondrej Havlicek mit seinem zweiten Tor zum 5:0 (Assists: Nicolas Neuber, Filip Krzak). In der 14. Minute erhöhte Toptorjäger Dan Przybyla auf Vorlage von Ondrej Havlicek auf 6:0. Nach 18 Minuten skandierten die ERC-Fans „Steht auf, wenn ihr Sonthof seid“ – Standing Ovations im Eisstadion an der Hindelanger Straße. Das 7:0 erzielte Lynnden Pastachak (Assists: Pascal Kröber, Marc Sill), doch das sollte nicht der Schlusspunkt dieses ersten Abschnitts gewesen sein: 0,7 Sekunden vor der ersten Pausensirene durfte sich auch noch Jochen Hartmann in die Torschützenliste eintragen: Sein Überzahltreffer war gleichbedeutend mit dem 8:0 (Assists: Adam Suchomer, Marc Sill).

Der Torhunger der Sonthofer war auch im Mittelabschnitt nicht gestillt – zumindest vorerst nicht: In der 22. Minute setzte Lynnden Pastachak Marc Sill mit einem Traumpass in Szene und der Kapitän ließ Maximilian Stinauer keine Chance: 9:0! Wenig später sendeten aber auch die Gäste ein Lebenszeichen und verkürzten durch Christian Mamontow auf 1:9. Mit der sicheren Führung im Rücken ließen es die Sonthofer etwas ruhiger angehen. Und so kombinierten sich die Chiefs vors Gehäuse von Calvin Stadelmann, der bis dahin einen ruhigen Abend verlebt hatte.

Zweistellig wurde es dann aber doch noch im Mittelabschnitt: Lynnden Pastachak durfte unbedrängt vors gegnerische Tor ziehen und schloss in der 35. Minute eiskalt ab zum 10:1 (Assists: Pascal Kröber, Marc Sill). Trostberg konterte den Treffer in der 37. Minute durch Nico Rossmanith zum 2:10. Allerdings wollte der ERC auch dieses Drittel für sich entscheiden: Und so lupfte Ondrej Havlicek in der 39. Minute die Scheibe zum 11:2 in den Winkel (Assists: Justin Weber).

Die Geschichte des Schlussabschnitts ist relativ schnell erzählt: Die Trostberger waren auf Ergebniskosmetik aus, der ERC schonte seine Kräfte und hielt die Gäste vom Kasten ihres Goalies weitestgehend fern. Nach diesem deutlichen Sieg stehen die Trostberger bereits mit dem Rücken zur Wand: Ein Sieg reicht den Sonthofern nun zum Halbfinaleinzug.

Weiter geht es für den ERC Sonthofen am kommenden Freitag. Ab 20 Uhr treten die Schwarz-Gelben zum zweiten Viertelfinale an, das die Chiefs aber in der Grafinger Eishalle austragen. Ein mögliches, dann entscheidendes drittes Duell würde dann wieder am Sonntag um 18 Uhr in Sonthofen ausgetragen.