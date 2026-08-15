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Home ! + 1115 Spiele in der weltbesten Liga und nun eine „Attraktion“ in der National League: NHL-Star verstärkt den EHC Biel
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1115 Spiele in der weltbesten Liga und nun eine „Attraktion“ in der National League: NHL-Star verstärkt den EHC Biel

15. August 20261 Mins read152
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Jeff Skinner - © Andy Devlin/NHLI via Getty Images
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Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Jeff Skinner bekanntzugeben.

Der 34-Jährige unterschreibt beim EHCB einen Vertrag für die laufende Saison bis Ende April 2027.

Mit Jeff Skinner wechselt ein äusserst erfahrener und profilierter Offensivspieler nach Biel. Der kanadische Flügelstürmer blickt auf eine beeindruckende Karriere in der besten Eishockeyliga der Welt zurück und absolvierte über 1’100 Spiele in der NHL. Dabei erzielte er mehr als 370 Tore und etablierte sich über viele Jahre als gefährlicher und technisch versierter Scorer.

Skinner zeichnet sich insbesondere durch seinen ausgeprägten Torinstinkt, seine technischen Fähigkeiten und seine grosse Erfahrung aus. Mit seiner offensiven Qualität soll er dem Bieler Angriff zusätzliche Durchschlagskraft verleihen und gleichzeitig seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen.

Statement Martin Steinegger, GM: «Mit Jeff gewinnen wir einen Spieler mit enormer Erfahrung und ausgewiesenen offensiven Qua-litäten. Er hat über viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt und bewiesen, dass er Tore erzielen und offensiv Verantwortung übernehmen kann. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den EHC Biel entschieden hat.»

Aufgrund des laufenden Arbeitsbewilligungsverfahrens wird Jeff Skinner gegen Ende August in Biel erwartet und anschliessend zur Mannschaft stossen.

Der EHC Biel freut sich, mit Jeff Skinner einen Spieler mit aussergewöhnlichem internationa-lem Leistungsausweis in der Tissot Arena begrüssen zu dürfen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jeff Skinner @ Elite Prospects

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