11:1! Deutsche U20-Nationalmannschaft verpasst gegen USA klar den Einzug ins Halbfinale

Halifax. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft unterliegt im Viertelfinale der USA mit 1:11 und verpasst somit den Einzug ins Halbfinale der 2023 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in Kanada.

Für das Team um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter traf in dieser Partie Luca Hauf. Darüber hinaus wurden der Torhüter Nikita Quapp, der Verteidiger Leon van der Linde sowie Stürmer Veit Oswald zu den besten deutschen Spielern des Turniers ausgezeichnet.

• Bennet Roßmy (Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse) führte das DEB-U20-Team heute als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Leon van der Linde (EHC Red Bull München / ESV Kaufbeuren) sowie Nikolaus Heigl (Red Bull Hockey Juniors).

• Nikita Quapp (Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse) startete heute im Tor. Zum letzten Drittel löste ihn Rihard Babulis (EC Bad Nauheim) ab.

• Das Tor auf deutscher Seite erzielte Luca Hauf (Edmonton Oil Kings).

• Zum besten Spieler der Partie wurde Eric Hördler (Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse) gewählt.

• Der Torhüter Nikita Quapp (Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse), der Verteidiger Leon van der Linde (EHC Red Bull München / ESV Kaufbeuren) sowie Stürmer Veit Oswald (EHC Red Bull München / SC Riessersee) wurden zu den besten deutschen Spielern des Turniers ausgezeichnet.

• Heute nicht im Line-Up: Simon Wolf (Red Bull Hockey Juniors), Yannick Proske (Iserlohn Roosters)

Ausführliche Statistiken: 2023 IIHF-WORLD-JUNIOR-CHAMPIONSHIP (iihf.com)

MAGENTA Sport zeigt alle Spiele ab dem Viertelfinale der 2023 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in Kanada live und kostenlos.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir können mit dem Abschneiden zufrieden sein. Für eine Überraschung oder gar Sensation fehlt uns einfach noch sehr viel. Das hat man heute deutlich gesehen. Die Analyse nach dem Turnier wird auch Aspekte zeigen, wo wir international nicht auf dem Level sind, was es braucht um erfolgreich zu sein, aber es gehört dazu solche Punkte anzusprechen, wenn man besser werden will. Ich möchte mich bei der ganzen Mannschaft und auch bei dem Team um das Team für ihre Arbeit in den letzten Wochen bedanken.“

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Sehr positiv war, dass wir unser internes Ziel, das Viertelfinale, erreicht haben. Das ist ein sehr schönes Ziel, welches wir uns gesetzt haben. Natürlich ist das ein bitteres Ende, wenn man so im Viertelfinale ausscheidet, ohne Chance und fast ohne Gegenwehr. Aber denke ich, dass das Positive überwiegt. Man hat natürlich ganz klar gesehen, dass wir gegen die großen Nationen, wie Kanada, Tschechien und die USA weit davon entfernt sind auf diesem Level mitzuhalten und so zu spielen, dass man unterm Strich auch eine Siegchance hat.“

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

18.12.2022 | 18:00 (dt. Zeit 23 Uhr) | Testspiel | Deutschland – Slowakei 5:0

20.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 0 Uhr +1) | Testspiel | Deutschland – Österreich 3:4 n.V.

22.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 0 Uhr +1) | Testspiel | Deutschland – Lettland 6:3

27.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 19:30) | Deutschland – Schweden 0:1

28.12.2022 | 19:30 (dt. Zeit 00:30 +1) | Kanada – Deutschland 11:2

30.12.2022 | 17:30 (dt. Zeit 22:30) | Deutschland – Österreich 4:2

31.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 19:30) | Tschechien – Deutschland 8:1

02.01.2023 | 17:00 (dt. Zeit 22:00) | Viertelfinale | USA – Deutschland 11:1