11-Tore-Spektakel zwischen Ingolstadt und Straubing

Bonn. (PM MagentaSport) Der Umbruch beim ERC bleibt weiterhin erfolgreich.

Gegen den bayerischen Rivalen aus Straubing gab es den vierten Sieg aus den letzten 6 Spielen. Alex Breton machte in der Overtime alles klar. Die Straubinger müssen sich nach 5 Siegen in Folge wieder geschlagen geben.

Alle Tore des Spiels





Alex Breton, Ingolstädter Siegtorschütze: „Diese Derbys sind crazy! Du kannst deine Mitspieler nicht hören. Du versuchst, mit deinen Mitspielern zu sprechen. Keiner versteht etwas in den ersten 10 Minuten aufgrund der Pfiffe. Es ist verrückt, mit vielen Emotionen. Aber ich bin froh, dass wir die Oberhand behalten haben.“

Ellis Hede, Spieler Straubing: „Viele Tore. Beide Teams hatten immer richtig große Chancen. Im 2. Drittel haben wir nicht so gut verteidigt. Ich bin stolz, wir sind gut zurückgekommen. Leider hat Ingolstadt dann den Extrapunkt geholt.“

Eishockey live bei MagentaSport

8. Spieltag

Samstag, 4. Oktober

Ab 18.30 Uhr: Löwen Frankfurt – Kölner Haie

Sonntag, 5. Oktober

Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg – Pinguins Bremerhaven, Schwenninger Wild Wings – EHC Red Bull München

Ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters, Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers, Dresdner Eislöwen – Augsburger Panther

Montag, 6. Oktober

Ab 19.30 Uhr: Die Eishockey Show

Champions Hockey League – 5. Spieltag

Dienstag, 7. Oktober

Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin – Frölunda HC

Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport – über 3000 Live-Events. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem aktuell die Basketball-Europameisterschaften der Herren. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzliche Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. MagentaSport zeigt weiter alle Parteien der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften in der Pro League sowie die Top-Hockey-Turniere. Darüber hinaus die Hallen-Hockey-EM 2026. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!