ERC IngolstadtStraubing Tigers

11-Tore-Spektakel zwischen Ingolstadt und Straubing

4. Oktober 20251 Mins read70
Peter Abbandonato vom ERC Ingolstadt - © Bruno Dietrich / City-Press
Bonn. (PM MagentaSport) Der Umbruch beim ERC bleibt weiterhin erfolgreich.

Gegen den bayerischen Rivalen aus Straubing gab es den vierten Sieg aus den letzten 6 Spielen. Alex Breton machte in der Overtime alles klar. Die Straubinger müssen sich nach 5 Siegen in Folge wieder geschlagen geben.

Alle Tore des Spiels


Alex Breton, Ingolstädter Siegtorschütze: „Diese Derbys sind crazy! Du kannst deine Mitspieler nicht hören. Du versuchst, mit deinen Mitspielern zu sprechen. Keiner versteht etwas in den ersten 10 Minuten aufgrund der Pfiffe. Es ist verrückt, mit vielen Emotionen. Aber ich bin froh, dass wir die Oberhand behalten haben.“

Ellis Hede, Spieler Straubing: „Viele Tore. Beide Teams hatten immer richtig große Chancen. Im 2. Drittel haben wir nicht so gut verteidigt. Ich bin stolz, wir sind gut zurückgekommen. Leider hat Ingolstadt dann den Extrapunkt geholt.“

Eishockey live bei MagentaSport

8. Spieltag

Samstag, 4. Oktober
Ab 18.30 Uhr: Löwen Frankfurt – Kölner Haie

Sonntag, 5. Oktober
Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg – Pinguins Bremerhaven, Schwenninger Wild Wings – EHC Red Bull München
Ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters, Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers, Dresdner Eislöwen – Augsburger Panther

Montag, 6. Oktober
Ab 19.30 Uhr: Die Eishockey Show

Champions Hockey League – 5. Spieltag
Dienstag, 7. Oktober
Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin – Frölunda HC

Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

