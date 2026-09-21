11-Tore-Spektakel in Landshut – DEG gewinnt 6:5 n.P.!

Düsseldorf. (PM DEG) Was ein Eishockey-Spektakel! Die Düsseldorfer EG kann auch beim EV Landshut gewinnen und startet somit mit einem Fünf-Punkte-Wochenende in ihre zweite DEL2 Saison.

Ihren letztjährigen Pre-Playoff-Gegner besiegten sie auswärts mit 6:5 n.P. (2:2, 1:2, 1:1, 1:0) n.P.. Nachdem man gleich zwei Zwei-Tore-Rückstände aufholen konnte, belohnten sich die Rot-Gelben schließlich im Penaltyschießen. Besonders herausstach Carter Turnbull mit seinem Hattrick! Ein tolles Eishockey-Spiel!

Der Kader: Harry Lange vertraute auch an diesem Sonntag auf das exakt gleiche Line-Up wie bereits am Freitag beim 4:1-Erfolg bei den Eispiraten Crimmitschau. Entsprechend stand Jonas Langmann im Tor. Nicht dabei waren Yushiroh Hirano, Shawn O’Donnell, Sten Fischer und Nick Geitner.

Das Spiel: Schon nach 01:18 im ersten Drittel gingen die Gastgeber durch Ladislav Zikmund 1:0 in Führung. Trotz Reklamation von Langmann wegen Verschieben des Tores wurde der Treffer per Videobeweis bestätigt. Eine Minute später musste Noah Münzenberger in die Kühlbox. Das Landshuter Special-Team brauchte nur dreizehn Sekunden, um über David Stieler auf 2:0 (02:25) zu erhöhen. Direkt im Anschluss starteten auch die Düsseldorfer in ihr erstes Powerplay. TOR! Kurz vor Ende der Überzahl war es der Neuzugang Carter Turnbull aus dem linken Bullykreis, der die DEG wieder ins Spiel brachte – 1:2 (05:50)! Und die DEG legte nach! Kevin Orendorz bediente Leon Niederberger im Slot. Ausgleich – 2:2 (06:14)! Eishockey ist verrückt. Die Partie heizte sich auf als Max Balinson und Alex Dersch jeweils fünf Minuten Strafe wegen Faustkampfes erhielten. Dazu kamen seitens der Gäste zwei Minuten wegen eines Stockschlags von Corey Mackin. Die zweite Unterzahlsituation der DEG blieb gegentorlos. Als letzte Aktion vor dem ersten Powerbreak bewies Langmann sein Können und parierte einen Hochkaräter beeindruckend. Nach 13 Minuten musste auch Ville Järveläinen wegen Stockschlags auf die Strafbank. Und in den folgenden beiden Minuten sind es die Düsseldorfer mit den gefährlicheren Aktionen. Die nächste Strafe erhielt Jason Bast wegen Stockschlags. Strenge Schiedsrichter. Erneut ohne Gegentor. Eine Minute vor Drittelende bekam die DEG-Powerplay-Formation noch eine Chance. Martin Has musste wegen Behinderung zwei Minuten in die Kühlbox. Mit 2:2 ging es in die Pause.

Der Mittelabschnitt ging im Düsseldorfer Powerplay weiter, jedoch erfolglos. Trotzdem konnte man sehen, dass die Gäste nun mutiger und bestimmter im Scheibenbesitz agierten. Beide Mannschaften erarbeiteten sich Großchancen, achteten aber ebenso auf die eigene Defensive. Und dann: Carter Turnbull tanzt zur 3:2-Führung! Eine wunderschöne Einzelleistung an Stepan Lukes vorbei und die DEG ging in Führung (31:37). Nach dem Powerbreak bekam Balinson erneut eine Strafe. Tor Immo traf zum 3:3-Ausgleich (35:04). Und 41 Sekunden vor Drittelende schoss Trevor Gooch den EVL zum 4:3 (39:19). Zweite Pause.

Das Schlussdrittel begann wie auch die vorigen Abschnitte – beide Teams mit vielen Chancen hin und her. Nach einigen Minuten erhielt Orendorz eine kleine Strafe wegen Hakens. Stieler erhöhte zum 5:3 und markierte somit den dritten Powerplay-Treffer der Hausherren (43:59). Und auf einmal war der Puck im Tor: Die DEG fuhr zum Wechsel, spielte die Scheibe tief und traf den Linesman am Schlittschuh, welcher perfekt ins Landshuter Tor traf. Natürlich wurde es nicht gegeben. Aber eine zu diesem Spiel passende kuriose Szene, die die Halle nochmal aufweckte. Und die DEG wurde wach: Corey Mackin traf aus dem rechten Bullykreis zum 4:5-Anschlusstreffer (53:38)! Die nächste kleine Strafe gegen Dersch – Powerplay DEG. UND DIE EISHOCKEYGÖTTER TRU HEUTE ROT-GELB! Zum dritten Mal an diesem Abend war es Turnbull, der einnetzte. Zum zweiten Mal konnte die DEG einen zwei Tore Rückstand aufholen und bewiese damit tolle Moral. 5:5 (54:27) – Gänsehaut. Kurz vor Schluss entschieden die Schiedsrichter per Videobeweis gegen eine letzte DEG-Überzahl.

Dann ging es in die Verlängerung. Eine Minute gespielt. Innenpfosten für Immo. Zwei Minuten gespielt. Drei Minuten gespielt. Vier Minuten gespielt. Latte für Zikmund. Fast Fünf Minuten gespielt. Zwei Minuten Strafe gegen Bergman, zwei Sekunden zu spielen. Penaltyschießen. Langmann hielt. Lukes hielt. Langmann hielt. Lukes hielt. Langmann hielt. Lukes hielt. Verlängerung. Lukes hielt. Langmann hielt. Järveläinen trifft, Langmann hält und die DEG gewinnt.

Der Ausblick: Bevor am 27. September (17 Uhr) endlich das erste Heimspiel im PSD BANK DOME ansteht, geht es für die Rot-Gelben am Freitag (20:00 Uhr) nach Ravensburg. Die DEG schenkt ihren Fans dieses Jahr das Saisonstart-Special: Jeder Platz im PSD BANK DOME kostet nur 19,35€. Tickets gibt es unter www.deg-tickets.de.

673 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht