11.000 Fans feiern Weltpremiere: „Ultimate Hockey – Breaking the Ice“ begeistert Innsbruck

Innsbruck, Zürich, Rotkreuz. (PM Ultimate Hockey) Mit einem beeindruckenden Besucherandrang und einer elektrisierenden Atmosphäre setzte die Weltpremiere von ULTIMATE HOCKEY – Breaking the Ice, die in Kooperation mit dem IIHF ausgetragen wurde, ein starkes Zeichen.

Vom 10. bis 12. April 2026 verwandelten mehr als 11.000 Fans die Fläche vor der Olympiaworld Innsbruck in eine pulsierende Arena voller Emotionen, Energie und Begeisterung. Im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums der Olympischen Winterspiele 1976 wurde Innsbruck damit zur Bühne für ein völlig neues Eishockey-Erlebnis.

Das innovative Format versteht sich als moderne Ergänzung zum klassischen Eishockey. Gespielt wird im 3-gegen-3-Format auf einer kompakten Spielfläche, mit zwei Halbzeiten à 12 Minuten effektiver Spielzeit. Im Fokus stehen Geschwindigkeit, Intensität und permanente Action – zugeschnitten auf ein zeitgemäßes Publikum und mit dem klaren Ziel, neue Zielgruppen für den Eishockeysport zu begeistern.

Sechs Nationalteams – Österreich, Deutschland, Ungarn, die Niederlande, Estland und Großbritannien– traten beim ersten Turnier gegeneinander an. Über drei Tage hinweg wurden insgesamt 17 Spiele ausgetragen, darunter Gruppenphase, Platzierungsspiele, Halbfinals sowie die Spiele um Bronze und Gold.

Der emotionale Höhepunkt folgte im Finale zwischen Großbritannien und Ungarn. In einem intensiven Spiel auf höchstem Niveau setzte sich Ungarn mit 9:4 durch und sicherte sich damit den ersten Titel der ULTIMATE HOCKEY Geschichte – gefeiert mit tosendem Applaus der Fans.

Ein weiteres Highlight fand am Samstagabend statt, als die Innsbrucker Haie Ultimate auf die ULTIMATE HOCKEY Friends trafen. In einer mitreißenden Atmosphäre lieferten beide Teams ein spektakuläres Spiel, das die ULTIMATE HOCKEY Friends für sich entscheiden konnten.

Neben dem Geschehen auf dem Eis bot ULTIMATE HOCKEY – Breaking the Ice ein vielseitiges Eventerlebnis: Der hochkarätig besetzte Sports Summit am Freitag brachte mehr als 80 geladene Gäste aus Sport, Wirtschaft und Innovation zusammen, um über die Zukunft des Sports zu diskutieren. Über das gesamte Wochenende hinweg sorgte eine urbane Festivalatmosphäre für zusätzliche Highlights – mit Fan Village inklusive Kunsteisfläche, DJ-Performances und einem breiten Unterhaltungsangebot für alle Altersgruppen.

Initiator des Formats und CEO der ULTIMATE HOCKEY AG, Mexx Valier, zog ein emotionales Fazit: „Wir wollten nicht nur ein Turnier schaffen, sondern eine Plattform für Emotionen, Begegnungen und die Zukunft des Sports. Was wir hier in Innsbruck erlebt haben, übertrifft alles, was wir uns erhofft haben.“

Auch Luc Tardif, Präsident des IIHF, lobte die Initiative: „Dieses Event zeigt, wie Innovation und Tradition zusammenkommen können, um unseren Sport weiterzuentwickeln. ULTIMATE HOCKEY bringt frische, dynamische Energie in den Eishockeysport und öffnet die Tür für neue Zielgruppen weltweit.“

Mit dieser erfolgreichen Premiere hat ULTIMATE HOCKEY – Breaking the Ice eindrucksvoll das Potenzial eines modernen, schnellen Eishockeyformats unter Beweis gestellt – und Innsbruck für ein unvergessliches Wochenende zum Herzschlag einer neuen Sportbewegung gemacht.