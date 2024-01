10:2 Sieg gegen den EV Dingolfing: Gladiators begeistern Publikum

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Einen nie gefährdeten 10:2 Kantersieg feierten die Erding Gladiators vor mehr als 800 Zuschauer gegen den EV Dingolfing. Dabei...

Erding. (PM Gladiators) Einen nie gefährdeten 10:2 Kantersieg feierten die Erding Gladiators vor mehr als 800 Zuschauer gegen den EV Dingolfing.

Dabei dominierten die spielfreudigen Gladiators die Partie über 60 Minuten. Nach einigen Wochen Verletzungspause feierte Cheyne Matheson ein gelungenes Comeback. Nur Bastian Cramer, Florian Zimmermann sowie der erkrankte Elias Maier mussten passen.

In den ersten Minuten konnten die Isar Rats das Spiel noch ausgeglichen gestalten. Doch umso mehr Minuten verstrichen, desto überlegener wurde der Tabellenführer. Folgerichtig erzielte Petr Pohl in der 7. Spielminute die 1:0 Führung. Mit der Führung im Rücken kombinierte sich der TSV zu weiteren Chancen. Eine davon nutzte der von Plihal und Ostwald herrlich freigespielte Michael Franz zum 2:0.

Eine wahre Torlawine brach über den EV Dingolfing in den ersten zehn Minuten des zweiten Drittels herein. In Überzahl erzielte bei Spielzeit 21:34 Minuten Paul Pfenninger das 3:0. Etwa zwei Minuten danach erhöhte Leon Abstreiter – wiederum mit einem Mann mehr auf dem Eis – auf 4:0. Eine Minute später stand es 5:0. Cheyne Matheson erzielte das Tor – wie könnte es auch anders sein in Überzahl – nach starkem Zuspiel von Forster und Abstreiter. Doch dem nicht genug. Nach sechs Minuten in Drittel 2 klingelte es abermals im Kasten des Bayernliga Aufsteiger. Petr Pohl markierte seinen zweiten Treffer an diesem Abend. Als Philipp Michl in der 31 Minuten Treffer Nummer sieben gelang, war der Torhunger der Hausherren vorerst gestillt.

Ein Auftakt nach Maß gelang Erding im letzten Drittel. Tomas Plihal verwandelte in der 42. Minute ein Solo zum 8:0. Als abermals Matheson das Ergebnis auf 9:0 schraubte, war es nur eine Frage der Zeit bis der zehnte Treffer auf der Anzeigentafel stehen sollte. Zunächst verkürzte Philipp Endres zwar auf 9:1, doch Petr Pohl zeigte sich letztendlich für den zehnten TSV Treffer verantwortlich. Ergebniskorrektur war schließlich das 10:2 durch Patrick Geiger.

Mit dem zweistelligen Erfolg begeisterten die Gladiators ihre Fans. Schnörkellos, kompakt und mit starkem Forechecking überzeugte die Schütz-Truppe gegen einen allerdings auch deutlich unterlegenen Gegner.

Das nächste Heimspiel steigt am Freitag, 19. Januar. Um 20 Uhr gastieren die River Rats Geretsried zum „Blaulichtspiel“ in Erding Alle Mitglieder von Blaulichtorganisationen sowie Alten- und Krankenpfleger erhalten freien Eintritt. Eine Anmeldung unter info@erding-gladiators.de ist vorab nötig.