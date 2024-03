1001. Profi-Spiele: Jubilar Andre Reiss im Interview – Patrick KlÃ¶pper blickt auf sein Australien-Abenteuer zurÃ¼ck: „Wollten nochmal ein dickes und geiles Ding machen“

Mellendorf. (MK) Die Hannover Scorpions haben ihr erstes Spiel in der Playoff Halbfinalserie der Eishockey Oberliga gegen die Falken aus Heilbronn mit 6:2 gewonnen....

Mellendorf. (MK) Die Hannover Scorpions haben ihr erstes Spiel in der Playoff Halbfinalserie der Eishockey Oberliga gegen die Falken aus Heilbronn mit 6:2 gewonnen.

Vor 2010 Zuschauern im alt – ehrwürdigen Icehouse in Mellendorf stand zunächst auch eine Ehrung auf dem Programm. Andre Reiss (37) bestritt in seiner Heimatstadt sein 1001. Profi-Eishockeyspiel. Eine magische Zahl, die er auf seinen Stationen in Bremerhaven, Wolfsburg, München, Augsburg, Kassel und natürlich Hannover angehäuft hat. Mit den Scorpions feierte er 2010 mit dem Gewinn der Meisterschaft seinen größten sportlichen Erfolg. Natürlich hofft er in dieser Saison auf einen erneuten Titel mit den Scorpions, was gleichzeitig den langersehnten Aufstieg in die DEL2 bedeuten würde.

Stürmerkollege Patrick Klöpper, der fest an den Aufstieg der Mellendorfer glaubt, hebt den starken Mannschaftsgeist seines Teams hervor.

Im nachfolgenden Video sind einige Impressionen und Interviews mit Jubilar Andre Reiss und Patrick Klöpper zu sehen. „Klöppi“ blickt auch noch einmal auf sein verrücktes Eishockey-Abenteuer in Australien im letzten Sommer zurück.

Andre Reiss und Patrick Klöpper im Interview









Fotostrecke zum Spiel Scorpions – Falken

