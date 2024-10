100 Prozent Fokus auf den nÃ¤chsten Gegner: WÃ¶lfe wollen erfolgreichen Beutezug fortsetzen

Selb. (PM Wölfe) Acht Punkte aus drei Spielen. So lautet die Bilanz der vergangenen Woche für die Selber Wölfe. Kein Wunder also, dass rund...

Selb. (PM Wölfe) Acht Punkte aus drei Spielen. So lautet die Bilanz der vergangenen Woche für die Selber Wölfe.

Kein Wunder also, dass rund um das Wolfsrudel gute Stimmung herrscht. Dies soll auch am kommenden Wochenende so weitergehen, wenn am Freitag um 18:30 Uhr die Starbulls Rosenheim in der Selber NETZSCH Arena gastieren und wenn die Wölfe am Sonntag die Reise zu den Ravensburg Towerstars (Spielbeginn 17:00 Uhr) antreten.

Formkurve

„Eine Ausbeute von acht aus neun möglichen Punkten ist großartig. Das war eine sehr gute Woche für uns. Auch, dass alle zu den Siegen beitragen konnten und nicht einzelne Spieler den Unterschied gemacht haben, ist ein gutes Zeichen“, resümiert Wölfe-Stürmer Nick Miglio. Zweimal war das Wolfsrudel auswärts in Bad Nauheim sowie in Weiden nach regulärer Spielzeit erfolgreich, zuhause gegen die Lausitzer Füchse brachte der Overtime-Treffer von Donat Peter den Sieg für die Porzellanstädter. Klar, dass die Stimmung in der Mannschaft aktuell top ist – zumal die Last des Toreschießens auf viele Schultern verteilt ist. Auch Nick Miglio hat am Sonntag zweimal eingenetzt: „Ich bin froh, dass diese Last von meinen Schultern ist. Zwar habe ich mir deshalb nicht zu viele Gedanken gemacht, da ich immer wieder Chancen hatte und wusste, dass ich irgendwann wieder treffen würde. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass das Schussglück ausgerechnet zum wichtigen Derby gegen Weiden zurückkam und ich mit meinen beiden Treffern zum Sieg beitragen konnte. Es war ein wichtiges Spiel für mich, für Chad Bassen und das Team. Ich freue mich, dass wir es für uns entscheiden konnten, und fiebere schon den nächsten drei Spiele gegen die Blue Devils entgegen.“

Die Gegner

Die Starbulls Rosenheim, die ihre letzten drei Auswärtspartien allesamt verloren haben, liegen mit drei Punkten Rückstand auf die Selber Wölfe auf Tabellenplatz zehn. Bester Scorer ist Charlie Sarault, der zwar noch keinmal selbst getroffen hat, dafür aber schon neun Vorlagen für sein Team beisteuern konnte. Zwischen den Pfosten haben die Starbulls mit Oskar Autio einen absoluten Könner seines Fachs. Zuletzt konnte der Finne gegen Bad Nauheim gar einen Shutout feiern. Ansonsten liegen Selb und Rosenheim in den Statistiken eng beieinander, was wiederum eine spannende Partie verspricht.

Punktgleich mit den Selber Wölfen belegen die Ravensburg Towerstars aktuell Tabellenplatz sieben. Fabian Dietz ist mit vier Toren und acht Vorlagen bester Scorer der Ravensburger, die aus den letzten drei Spielen nur drei Punkte mitnehmen konnten. Sowohl in Kassel als auch in Kaufbeuren gab es nichts zu holen für die Towerstars. Dazwischen konnten die Puzzlestädter jedoch zuhause einen klaren 5:1-Sieg gegen Rosenheim einfahren.

Nick Miglio blickt voraus

„Auch wenn wir vergangene Woche sehr erfolgreich gespielt haben, liegt der volle Fokus auf dem jeweils nächsten Spiel. Es gibt keinen leichten Gegner in dieser Liga. Jede Mannschaft hat jeden Abend die Chance, den jeweiligen Gegner zu schlagen. Die Liga ist sehr eng beieinander und ich gehe davon aus, dass – wie schon in den vergangenen beiden Saisons – ein Sieg zwischen Pre-Playoff- und Playoff-Platz als auch zwischen Playdowns und Pre-Playoffs entscheiden wird. Deshalb ist jedes Spiel und jeder Punkt wichtig“, geht Nick Miglio wieder von einer erneut irrsinnig spannenden DEL2-Saison aus. „Deshalb bereiten wir uns sehr akribisch auf Rosenheim und auf Ravensburg vor. Wir werden uns ein paar Videos anschauen, um zu sehen, wie sie agieren, um uns bestmöglich auf sie einzustellen.“ Doch auch auf eine anstrengende Fahrt nach Ravensburg muss sich das Wolfsrudel einstellen: „Das wird eine harte Auswärtsfahrt. Wir müssen am Sonntag sehr früh losfahren. Aber wir sind Profis und wissen, wie wir uns darauf vorbereiten müssen. Letztes Jahr hatten wir ein paar gute Spiele gegen die Towerstars und konnten auch unseren ersten DEL2-Sieg in Ravensburg einfahren. Wir freuen uns auf die Herausforderung!“

Lineup

Ausfallen wird am Wochenende krankheitsbedingt Donat Peter. Ob Craig Streu und Lanny Gare auf Kevin Carr zurückgreifen können, ist aktuell noch nicht sicher. Der Rest des Teams steht dem Trainergespann aber zur Verfügung.

Tickets/ Liveübertragung/Anfahrt

Für das Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim (Freitag um 19:30 Uhr) gibt es Tickets im Vorverkauf online (https://selberwoelfe.reservix.de/events), bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk, bei IT-Solutions Lauterbach in Sparneck, im Ticketshop der Frankenpost sowie an der Abendkasse. Die Abendkasse und die Pforten zur NETZSCH Arena öffnen ab 18:30 Uhr.

Der Fastlane-Eingang für Saisonkarteninhaber öffnet wieder 15 Minuten vor dem offiziellen Einlass. Am Freitag also bereits ab 18:15 Uhr.

Das Selber Vorwerk ist ab sofort wieder wie gewohnt zu erreichen. Allerdings ist die Hohenberger Straße in Richtung Stadtmitte weiter gesperrt, weshalb den Zuschauern empfohlen wird, das Vorwerk über den Christian-Höfer-Ring anzufahren.

Alle Partien werden live auf Sportdeutschland TV und das Auswärtsspiel am Sonntag in Auszügen in der Radio Euroherz Eiszeit übertragen. Spielbeginn am Sonntag in der Ravensburger CHG Arena ist um 17:00 Uhr.