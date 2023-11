100 Jahre SC Riessersee Eishockey – Galaabend am 22.12.2023 im Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) 100 Jahre SC Riessersee Eishockey! Der legendäre Sportclub mit den zehn deutschen Meistertiteln, erreicht am 23.12.2023 einen Meilenstein im...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) 100 Jahre SC Riessersee Eishockey! Der legendäre Sportclub mit den zehn deutschen Meistertiteln, erreicht am 23.12.2023 einen Meilenstein im deutschen Eishockey!

Als erster Club, mit unverändertem Namen und ohne Neugründungen, im deutschen Eishockey wird Eishockey beim SCR am 23.12.2023 100 Jahre alt! Das muss und wird gefeiert! Hierzu wird am Freitag, 22.12.2023 ein Galaabend im Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen stattfinden und den Auftakt in die Jubiläumsfeierlichkeiten einläuten: „100 Jahre Eishockey beim SC Riessersee ist eine enorme Leistung und nahezu einzigartig im deutschen Eishockey. In den vergangenen 100 Jahren gab es so manche Höhen und Tiefen beim SCR, eines war jedoch immer unverändert. Seit jeher hatte der Verein Helfer, Fans und Spieler die diesen Club geprägt und zu der Legende gemacht haben, die unser Verein heute ist. Daher möchten wir alle SCR – und Eishockeybegeisterten einladen gemeinsam mit uns zu feiern und auf 100 Jahre SC Riessersee Eishockey zurückzublicken.“, erklärt der Geschäftsführer der SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH, Andreas Wieland und der 1.Vorsitzende des SC Riessersee Eishockey e.V., Dr. Martin Fleckenstein. Der Galaabend bildet den Auftakt in die zweitägigen Feierlichkeiten, welche am eigentlichen Geburtstag, dem 23.12 mit dem großem Derby SC Riessersee vs. Tölzer Löwen vor großer Kulisse sein Highlight erreicht!

Das Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen öffnet für den 100 Jahre SC Riessersee Eishockey Galaabend am Freitag, 22.12.2023 um 19 Uhr seine Pforten. Während der Feierlichkeiten blickt Moderator Marco Wanke in unterhaltsamen Interviews mit Legenden des Vereins auf 100 Jahre Eishockeygeschichte zurück. Zudem wird, in Zusammenarbeit mit der Spielbank Garmisch-Partenkirchen, ein Roulette- sowie Pokertisch für Unterhaltung sorgen. Bei einem historischen Rundgang, inklusive einem einzigartigem SC Riessersee-Kino tauchen Besucher tief in die Geschichte des Vereins ein. Zudem wird es neben exklusiven 100-Jahre Fanartikeln auch eine Jubiläums-Tombola mit zahlreichen großen und kleinen Preisen geben! Alle Besucher erwartet ein lockerer, abwechslungsreicher und unterhaltsamer Abend. Für Verpflegung ist selbstverständlich auch gesorgt!

Der Eintritt für das Geburtstagsevent beträgt € 10,00, Tickets hierzu sind im SCR-Onlineshop oder in der SCR-Geschäftsstelle erhältlich. Die VVK-Tickets können am Einlass des Galaabends gegen einzigartige Memorytickets eingetauscht werden. Im Eintrittspreis von € 10,00 sind Roulette Jetons sowie 1 Tombola-Freilos enthalten, welche Gäste am Einlass zum Galaabend erhalten.

